التخصصات الصحية تعقد لقاء المجالس المهنية

وأكّد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، أهمية المجالس واللجان العلمية والمهنية في الهيئة، ودورها الذي يُعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الهيئة من خلال رسم السياسات ووضع المعايير التي تسهم في الارتقاء بجودة الممارسات الصحية والتعليمية.
وخلال اللقاء، كرّم الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية أعضاء المجالس السابقين، وهم: المجلس المهني للتخصصات العلاجية، المجلس المهني للمختبرات والتقنيات الطبية، المجلس المهني للممرضين، المجلس المهني للصيادلة، المجلس المهني لأطباء الأسنان، والمجلس المهني للأطباء.
وناقشت جلسات اللقاء دور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في المنظومة الصحية، وتاريخ المجالس المهنية ومهامها الجديدة، وتوجهات الممارسة المهنية ومنهجيتها، ومشروع الكفايات المهنية.
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