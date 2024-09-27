السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع برنامجًا للتعاون المشترك مع الهيئة الطبية الدولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس برنامجًا للتعاون المشترك مع الهيئة الطبية الدولية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 المنعقدة في مدينة نيويورك.

وقّع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة والمدير التنفيذي للهيئة الطبية الدولية السيدة نانسي أويسي.

وسيقوم الجانبان وفقًا للبرنامج بتنفيذ البرامج الإنسانية والإغاثية، وتعزيز القدرات لدى الكوادر، ودعم صحة المرأة والطفل، و تبادل الدعوات للأحداث والفعاليات الدولية المهمة، والإعداد للأحداث الدولية الإنسانية بتنسيق مشترك.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي المركز الدائم لتطوير علاقاته الإستراتيجية مع شركائه الدوليين ورفع مستوى التنسيق معهم لدعم العمل الإنساني وتعزيز آلياته.

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