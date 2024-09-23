شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الوطني 94.. مسيرات القطاعات العسكرية تجوب طرقات الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم مسيرات القطاعات العسكرية في الطرقات الرئيسة بمدينة الباحة احتفاء باليوم الوطني الـ 94 للمملكة تحت شعار نحلم ونحقق.

وحملت المركبات المشاركة علم المملكة وصور المؤسس والقيادة وشعار اليوم الوطني نحلم ونحقق، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وانطلقت المسيرة من دوار النخلة مرورًا بدوار الشفاء، متجهة إلى طريق الملك فهد وسط المدينة، ثم طريق الملك سعود، والعودة إلى دوار النخلة، وذلك لإبراز مظاهر الفرح بهذه المناسبة.