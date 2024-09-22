شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وكوبا توقعان مذكرة تفاهم في مجال الصحة والان نبدء بالتفاصيل

التعاون الصحي بين كوبا والسعودية

مجال الرعاية الصحية

الدمام - شريف احمد - وقّع وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ونظيره الكوبي الدكتور خوسيه أنجل بورتال ميراندا، مذكرة تفاهم في مجال الصحة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية كوبا.وناقش "الجلاجل" ونظيره الكوبي في لقاء ثنائي، تعزيز التعاون الصحي، وتبادل الخبرات الطبية بين البلدين، بما يحقق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي تحت إطار رؤية المملكة 2030؛ لتدعيم القطاع من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع كافة.كما التقى مسؤولين في الحكومة الكوبية، إضافة إلى المسؤولين التنفيذيين في مجموعة بيوكوبافارما، لمناقشة إنتاج الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية في كوبا.ويأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات الهادفة إلى تطوير الأدوية واللقاحات لمواجهة التحديات والمخاطر الصحية.وزار وزير الصحة عدة مؤسسات طبية، شملت جامعة علوم الطب في هافانا، ومستشفى هيرمانوس أميخيراس التخصصي، والمستشفى الافتراضي، ومركز لاس براديراس الدولي للرعاية الصحية، ومركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.كما اطلع على الخدمات المقدمة والتقنيات والممارسات الطبية في مجال الرعاية الصحية.