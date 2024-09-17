شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع الرياض الصحي الأول يضيء منشآته بالبرتقالي ويعزز الوعي بسلامة المرضى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفل تجمع الرياض الصحي الأول باليوم العالمي لسلامة المرضى من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية سلامة المرضى وتطبيق أعلى معايير الأمان في الرعاية الصحية.

شارك التجمع بالتعاون مع فرع وزارة الصحة بركن تعريفي، حيث تم تقديم معلومات توعوية شاملة حول الإجراءات المتبعة لضمان سلامة المرضى.



وفعّل التجمع الرسائل التوعوية عبر الشاشات الداخلية للمنشآت، ونشر محتوى يسلط الضوء على المبادئ الأساسية لضمان سلامة المرضى ودور الكوادر الصحية في تحقيق ذلك.

وأضيئت مباني المنشآت الصحية التابعة لتجمع الرياض الصحي الأول باللون البرتقالي في إشارة رمزية لدعم الجهود العالمية في تعزيز سلامة المرضى وتأكيد التزام التجمع بتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

كما تم إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني للموظفين تضمنت نصائح وإرشادات حول كيفية تعزيز بيئة عمل آمنة تضمن سلامة المرضى والعاملين في القطاع الصحي.