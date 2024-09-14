شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 6 مواقع عشوائية وضبط 41 بائعًا متجولًا في "ذهبان جدة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة جدة حملة ميدانية مكثفة في نطاق ذهبان، أزالت خلالها 6 مواقع عشوائية تضمنت حظائر أغنام وخيام وغرف مخالفة.

كما ضبطت الحملة 41 بائعًا متجولًا ضمن جهود مكافحة الباعة الجائلين.

وأكد رئيس بلدية ذهبان، عبد الله حمود مباركي، أن الحملة تأتي ضمن حرص الأمانة على تطبيق الأنظمة واللوائح ومنع كافة المخالفات لضمان بيئة حضرية منظمة وآمنة.