شكرا لقرائتكم خبر عن "موهبة" تطلق 4 برامج استثنائية بمدارس المملكة لدعم الإبداع والابتكار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" عن فتح باب التسجيل للمدارس الراغبة في الانضمام إلى برنامج "فصول موهبة"، والذي يعد أحد البرامج الأساسية للمؤسسة، ويهدف إلى توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب الموهوبين في المملكة.
يهدف البرنامج إلى تقديم دعم تعليمي عالي المستوى للطلبة الموهوبين من خلال شراكات استراتيجية مع المدارس الحكومية والأهلية التي تلتزم بتحقيق معايير رعاية الموهوبين والإبداع، مما يسهم في تعزيز قدرات هؤلاء الطلبة وتنمية مواهبهم في بيئة تعليمية غنية ومبتكرة.
وتسعى "موهبة" من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز فرص رعاية الطلبة الموهوبين وزيادة قاعدة المستفيدين، حيث طرحت المؤسسة مجموعة من نماذج الشراكة التي تتيح للمدارس الحكومية والأهلية الانضمام إلى البرنامج، ما يساهم في توسيع دائرة التأثير الإيجابي على الطلاب الموهوبين في المملكة.
يهدف هذا النموذج إلى توسيع رقعة المدارس الحكومية التي تقدم برامج لرعاية الموهوبين من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي تشمل ترشيح أفضل الطلبة الموهوبين وتوفير المناهج الإضافية المتقدمة، إضافة إلى تدريب المعلمين وتقديم الاستشارات التربوية المتخصصة وتوفير مجموعة كبيرة من أساليب التقييم.
وتكون مهام الإشراف والمتابعة من اختصاص إدارات الموهوبين في الإدارات التعليمية المختلفة. استمرار الشراكة في هذا النموذج يعتمد بشكل أساسي على نتائج الطلبة في الاختبار السنوي الذي يُجرى مع نهاية كل عام دراسي، كما أن الاتفاقية تمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءً على تحقيق المدارس للأهداف المطلوبة.
يضمن هذا النموذج استفادة هذه المدارس من الخدمات الكاملة التي تقدمها "موهبة"، والتي تشمل ترشيح أفضل الطلبة الموهوبين وتقديم المناهج الإضافية المتقدمة وتدريب المعلمين وتقديم الاستشارات التربوية. بالإضافة إلى ذلك، تتعهد المدارس التي تشارك في هذا النموذج بتوفير ما لا يقل عن 250 مقعداً مجانياً للطلاب في مقياس "موهبة" للقدرات العقلية المتعددة ضمن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، وذلك من خلال حملة إعلانية للمقياس، كما تلتزم بتقديم 20 منحة دراسية سنوية موزعة على ثلاثة مستويات: 5 مقاعد للمنح بنسبة خصم 100% و5 مقاعد للمنح بنسبة خصم 50% و10 مقاعد للمنح بنسبة خصم 25%. وتستمر كل منحة لمدة ثلاث سنوات، ويزيد الدعم المقدم للطلاب بحسب أدائهم في المقياس.
بعد العام الأول يتم تقييم أداء المدرسة في الترويج للمقياس ومدى جديتها في تنفيذ البرنامج، وفي حال اجتيازها التقييم يتم نقلها إلى "النموذج التصنيفي".
بالمقابل، تتعهد المدارس بتقديم ما لا يقل عن 40 منحة دراسية سنوية مقسمة على ثلاثة مستويات: 10 مقاعد للمنح بنسبة خصم 100% و10 مقاعد للمنح بنسبة خصم 50% و20 مقعداً للمنح بنسبة خصم 25%. وتستمر المنح لمدة ثلاث سنوات، ويتم توزيعها بناءً على نتائج الطلاب في مقياس "موهبة" للقدرات العقلية المتعددة، بحيث يحصل الطلاب على خصومات أكبر كلما زادت درجاتهم في المقياس.
وبعد مرور ثلاث سنوات، يتم تقييم أداء المدرسة مجددًا، وإذا اجتازت التقييم يتم توقيع اتفاقية جديدة ونقل المدرسة إلى "نموذج الشراكة".
يضمن هذا النموذج تقديم جميع خدمات "موهبة" للمدارس الشريكة، بما في ذلك ترشيح الطلبة الموهوبين وتقديم المناهج الإضافية المتقدمة وتدريب المعلمين وتقديم الاستشارات التربوية وتوفير أساليب التقييم.
وبالمقابل، تلتزم المدارس بتقديم خصومات دراسية لا تقل عن 50% للطلاب الموهوبين المرشحين من قبل "موهبة"، وذلك في الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي. بعد مرور ثلاث سنوات، يتم تقييم أداء المدرسة، وفي حال اجتيازها التقييم، يتم تجديد الاتفاقية بين المدرسة و"موهبة".
كما أشارت "موهبة" إلى أن التسجيل للانضمام إلى برنامج "فصول موهبة" سيبدأ من 16 سبتمبر ويستمر حتى 23 أكتوبر 2024، حيث سيتم تقييم المدارس المتقدمة لاختيار الأنسب منها لإتمام الشراكات وفقًا للمعايير المحددة.
يأتي برنامج "فصول موهبة" في إطار التزام "موهبة" بدعم المواهب الناشئة في المملكة العربية السعودية، وإعداد جيل مبدع قادر على الابتكار والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تضع التعليم في قلب عملية التحول الوطني وتعتبره حجر الأساس لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
يهدف البرنامج إلى تقديم دعم تعليمي عالي المستوى للطلبة الموهوبين من خلال شراكات استراتيجية مع المدارس الحكومية والأهلية التي تلتزم بتحقيق معايير رعاية الموهوبين والإبداع، مما يسهم في تعزيز قدرات هؤلاء الطلبة وتنمية مواهبهم في بيئة تعليمية غنية ومبتكرة.
وتسعى "موهبة" من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز فرص رعاية الطلبة الموهوبين وزيادة قاعدة المستفيدين، حيث طرحت المؤسسة مجموعة من نماذج الشراكة التي تتيح للمدارس الحكومية والأهلية الانضمام إلى البرنامج، ما يساهم في توسيع دائرة التأثير الإيجابي على الطلاب الموهوبين في المملكة.
النموذج الحكومينموذج مخصص لعقد شراكات مع المدارس الحكومية التي تحتوي على فصول موهوبين أو تلك التي تسعى لإنشاء فصول خاصة بالموهوبين.
يهدف هذا النموذج إلى توسيع رقعة المدارس الحكومية التي تقدم برامج لرعاية الموهوبين من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي تشمل ترشيح أفضل الطلبة الموهوبين وتوفير المناهج الإضافية المتقدمة، إضافة إلى تدريب المعلمين وتقديم الاستشارات التربوية المتخصصة وتوفير مجموعة كبيرة من أساليب التقييم.
وتكون مهام الإشراف والمتابعة من اختصاص إدارات الموهوبين في الإدارات التعليمية المختلفة. استمرار الشراكة في هذا النموذج يعتمد بشكل أساسي على نتائج الطلبة في الاختبار السنوي الذي يُجرى مع نهاية كل عام دراسي، كما أن الاتفاقية تمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءً على تحقيق المدارس للأهداف المطلوبة.
النموذج الداعمنموذج تعاقدي بين "موهبة" والمدارس المختارة، ويستهدف المدارس الواقعة في المدن المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى أطراف المدن الكبيرة التي لا تتوفر فيها مدارس شراكة.
يضمن هذا النموذج استفادة هذه المدارس من الخدمات الكاملة التي تقدمها "موهبة"، والتي تشمل ترشيح أفضل الطلبة الموهوبين وتقديم المناهج الإضافية المتقدمة وتدريب المعلمين وتقديم الاستشارات التربوية. بالإضافة إلى ذلك، تتعهد المدارس التي تشارك في هذا النموذج بتوفير ما لا يقل عن 250 مقعداً مجانياً للطلاب في مقياس "موهبة" للقدرات العقلية المتعددة ضمن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، وذلك من خلال حملة إعلانية للمقياس، كما تلتزم بتقديم 20 منحة دراسية سنوية موزعة على ثلاثة مستويات: 5 مقاعد للمنح بنسبة خصم 100% و5 مقاعد للمنح بنسبة خصم 50% و10 مقاعد للمنح بنسبة خصم 25%. وتستمر كل منحة لمدة ثلاث سنوات، ويزيد الدعم المقدم للطلاب بحسب أدائهم في المقياس.
بعد العام الأول يتم تقييم أداء المدرسة في الترويج للمقياس ومدى جديتها في تنفيذ البرنامج، وفي حال اجتيازها التقييم يتم نقلها إلى "النموذج التصنيفي".
النموذج التصنيفييمثل نموذجًا تعاقديًا بين "موهبة" والمدارس المختارة، ويشمل تقديم كافة خدمات "موهبة" للمدارس الشريكة، بما في ذلك المناهج المتقدمة وتدريب المعلمين والاستشارات التربوية ومجموعة كبيرة من أساليب التقييم.
بالمقابل، تتعهد المدارس بتقديم ما لا يقل عن 40 منحة دراسية سنوية مقسمة على ثلاثة مستويات: 10 مقاعد للمنح بنسبة خصم 100% و10 مقاعد للمنح بنسبة خصم 50% و20 مقعداً للمنح بنسبة خصم 25%. وتستمر المنح لمدة ثلاث سنوات، ويتم توزيعها بناءً على نتائج الطلاب في مقياس "موهبة" للقدرات العقلية المتعددة، بحيث يحصل الطلاب على خصومات أكبر كلما زادت درجاتهم في المقياس.
وبعد مرور ثلاث سنوات، يتم تقييم أداء المدرسة مجددًا، وإذا اجتازت التقييم يتم توقيع اتفاقية جديدة ونقل المدرسة إلى "نموذج الشراكة".
نموذج الشراكةنموذج مخصص للمدارس التي لديها اتفاقيات حالية مع "موهبة"، أو تلك التي اجتازت متطلبات النماذج الأخرى مثل "النموذج الداعم" و"النموذج التصنيفي".
يضمن هذا النموذج تقديم جميع خدمات "موهبة" للمدارس الشريكة، بما في ذلك ترشيح الطلبة الموهوبين وتقديم المناهج الإضافية المتقدمة وتدريب المعلمين وتقديم الاستشارات التربوية وتوفير أساليب التقييم.
وبالمقابل، تلتزم المدارس بتقديم خصومات دراسية لا تقل عن 50% للطلاب الموهوبين المرشحين من قبل "موهبة"، وذلك في الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي. بعد مرور ثلاث سنوات، يتم تقييم أداء المدرسة، وفي حال اجتيازها التقييم، يتم تجديد الاتفاقية بين المدرسة و"موهبة".
معايير اختيار المدارسوفيما يتعلق بمعايير اختيار المدارس الشريكة في برنامج "فصول موهبة"، أكدت "موهبة" أن هذه المعايير تشمل تحصيل الطلاب وجودة القيادة والإدارة المدرسية وفعالية التعليم والتعلم داخل الفصول الدراسية، بالإضافة إلى معايير تتعلق بإدارة الفصل وتنمية شخصية الطالب ومدى مشاركة أولياء الأمور في العملية التعليمية، وكذلك مدى توفر المعامل والمختبرات والتجهيزات التعليمية اللازمة لدعم تعلم الطلاب الموهوبين.
كما أشارت "موهبة" إلى أن التسجيل للانضمام إلى برنامج "فصول موهبة" سيبدأ من 16 سبتمبر ويستمر حتى 23 أكتوبر 2024، حيث سيتم تقييم المدارس المتقدمة لاختيار الأنسب منها لإتمام الشراكات وفقًا للمعايير المحددة.
يأتي برنامج "فصول موهبة" في إطار التزام "موهبة" بدعم المواهب الناشئة في المملكة العربية السعودية، وإعداد جيل مبدع قادر على الابتكار والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تضع التعليم في قلب عملية التحول الوطني وتعتبره حجر الأساس لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.