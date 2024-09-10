شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 95 ألف حالة عبر منصة الخدمة الاجتماعية الرقمية خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المؤتمر العلمي الثاني للخدمة الاجتماعية بمدينة الملك فهد الطبية عن تحقيق إنجاز كبير في مجال تقديم الخدمات الرقمية، حيث بلغ عدد الحالات المعالجة عبر منصة الخدمة الاجتماعية الرقمية ما يقارب 95 ألف حالة خلال العام الماضي.

وأوضحت الأخصائية الإجتماعية أفنان العدواني خلال المؤتمر أن المنصة تتضمن مجموعة من المتغيرات التي توضح مراحل سير التدخل المهني، مما يعزز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة.

منصات الدعم النفسي



من جانبه، أشار الدكتور سلطان النوري، استشاري العلاج والرعاية والتأهيل، إلى وجود أكثر من 30 منصة إلكترونية تقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي في المملكة، مؤكداً على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المنصات في توفير الدعم للمحتاجين.

وأكد المؤتمر على نجاح الجهود المبذولة في تعزيز الالتزام بالجلسات العلاجية، حيث وصلت نسبة الالتزام إلى 70-85% من قبل الأسر، مما يعكس الأثر الإيجابي لهذه الخدمات على المجتمع.