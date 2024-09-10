تعزيز الربط المباشر والتكامل بين المنصات الإلكترونية

وقّعت الهيئة السعودية للمياه وديوان المظالم اتفاقية تعاون؛ بهدف تحقيق الربط المباشر والتكامل الرقمي مع المنصة الداخلية لدى الهيئة، بمنصة تنفيذ الإدارية، بمقر ديوان المظالم بالرياض.

مثـّل ديوان المظالم في التوقيع فضيلة الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ د. علي الأحيدب، ومن جانب الهيئة وكيل الرئيس للشؤون القانونية والحوكمة الأستاذ سعد المعيقل.

وتسهم هذه الاتفاقية في تنظيم آلية الربط والتكامل الرقمي المشترك بين المنصات الرقمية لدى الطرفين، وتطوير الخدمات القضائية المرتبطة بأحكام التنفيذ الإداري، وفق نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.

تأتي هذه الاتفاقية إنفاذًا لقرار مجلس القضاء الإداري رقم (12/1444/سادس عشر) وتاريخ 16/12/1444هـ، المتضمن أن يتم تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية، من خلال الربط المباشر والتكامل الإلكتروني بمنصة تنفيذ الإدارية والمنصات الحكومية المشتركة، وعدم قبول أي طلب يتقدم دون الربط مع منصة إلكترونية.