الامارات | عامان من الحرّ.. مارس يسجل مستويات قياسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بقيت درجات الحرارة العالمية عند مستويات مرتفعة تاريخياً في مارس، ما يشكل استمراراً لقرابة عامين من الحرّ غير المسبوق الذي يشهده الكوكب.

وسجّلت أوروبا شهر مارس الأكثر حراً على الإطلاق، وفق التقرير الشهري الذي صدر عن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أمس.

وترافقت درجات الحرارة غير المسبوقة في تاريخ أوروبا مع هطول أمطار غزيرة، كانت مستوياتها قياسية في بعض المناطق مثل إسبانيا والبرتغال، في حين شهدت مناطق أخرى شهراً جافاً مثل هولندا وشمال ألمانيا.

وفي مناطق أخرى، خلصت دراسات أجرتها شبكة «وورلد ويذر أتريبيوشن» المتخصصة، إلى أن تغير المناخ أدى إلى تفاقم موجة حر شديد في كل أنحاء آسيا الوسطى، وغذى هطول الأمطار التي تسببت في فيضانات مميتة في الأرجنتين.

وعالمياً، كان مارس 2025 ثاني أكثر هذه الأشهر حراً بعد مارس 2024.