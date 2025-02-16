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الامارات | سعود بن صقر يقدم واجب العزاء في وفاة حميد عبيد الزعابي

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رأس الخيمة - وام 0 تبليغ

  • الامارات | سعود بن صقر يقدم واجب العزاء في وفاة حميد عبيد الزعابي 1/2
  • الامارات | سعود بن صقر يقدم واجب العزاء في وفاة حميد عبيد الزعابي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة حميد عبيد سيف جبر الزعابي.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال تقديمه واجب العزاء في مجلس الجزيرة الحمراء، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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