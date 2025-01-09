الامارات | "رجيم البرتقال".. خطوات بسيطة لإنقاص الوزن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفضل الكثيرون تناول فاكهة البرتقال في أيام الشتاء، لطعمها اللذيذ، ولاحتوائها على فيتامين (سي)، الذي يقوي مناعة الجسم في الأجواء الباردة. والبرتقال أشهر أنواع الحمضيات، الغنية بالألياف والفيتامينات المفيدة لصحة الجسم، إذ تحتوي على كميات ضئيلة من البروتين والدهون، ونسبة جيدة من الكربوهيدرات التي تكون على شكل سكريات بسيطة، أهمها سكر السكروز، ما يعني أن تناولها لن يتسبب في ارتفاع مستويات السكر بالدم بشكل كبير، فيما سعراتها الحرارية قليلة جداً، وهي مليئة بحمض الفوليك، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والفسفور، إضافة إلى كميات ضئيلة من الزنك، والحديد، والمنغنيز، وفق خبراء الصحة في موقع "الطبي".

وتشير إلى أن لهذه الفاكهة قدرة على المساهمة في إنقاص الوزن، حيث تقدم للجسم ما يحتاجه من فيتامينات وعناصر غذائية قيمة، عدا طعمها الشهي، وتعد مصدراً مهماً لفقدان دهون البطن. كذلك تساعد الجسم على البقاء بصحة جيدة، وتعزز عمليات التمثيل الغذائي.. في ما يلي خطوات بسيطة، يمكن معها إضافة "ريجيم البرتقال" للنظام الغذائي الصحي اليومي، من خلال:

- شرائح البرتقال: تناول شرائح البرتقال الطازجة على شكل وجبة خفيفة شهية ومشبعة، كون البرتقال مليئاً بالألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع.

- عصير البرتقال: تناول كوب من عصير البرتقال الطبيعي صباحاً، دون إضافة السكر إليه، يعد معززاً لعملية التمثيل الغذائي.

- سلطة البرتقال: يمكن إضافة شرائح البرتقال إلى السلطة الخضراء الصحية، بهدف التمتع بنكهة منعشة وغنية بالعناصر الغذائية، التي تشكل إضافة نوعية للتخلص من دهون البطن.

- مخفوق البرتقال: خفق البرتقال الطازج مع حليب اللوز وبذور الكتان والسبانخ، للحصول على مزيج مكتمل العناصر الغذائية، يساعد في حرق الدهون.

- قشر البرتقال: إضافة برش قشرة البرتقال إلى السلطة الخضراء أو دقيق الشوفان، وتناوله، يمثل مزيجاً غنياً بمضادات الأكسدة، ويعمل على محاربة دهون الجسم.

- شاي الحمضيات: إضافة القليل من عصير البرتقال الطبيعي، إلى الشاي الأخضر، يساهم في تسريع عملية التمثيل الغذائي، ويعزز حرق الدهون.

- ماء البرتقال: يمكن نقع شرائح البرتقال مع شرائح الخيار والنعناع في إناء من الماء، وتناول كوب من المزيج الذي يعمل على ترطيب الجسم، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، ودعم عملية تخلص الجسم من السموم.