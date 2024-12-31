الامارات | الصين تطلق أسرع قطار في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الصين، أمس، النقاب عن أسرع قطار في العالم (سي آر 450)، الذي تصل سرعته القصوى إلى 450 كيلومتراً في الساعة.

وأعلنت مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية، في بيان، أنها أطلقت النموذج الأول للقطار السريع (سي آر 450) في العاصمة بكين، مشيرة إلى أنه يعد الرائد دولياً من حيث المؤشرات الرئيسة، مثل سرعة التشغيل وتوفير الطاقة ومستوى الضوضاء ومسافة الكبح.

ونقل تلفزيون الصين المركزي «سي سي تي في» عن مجموعة السكك الحديدية قولها إن سرعة الاختبار للقطار تبلغ 450 كيلومتراً في الساعة، وستكون سرعته عند التشغيل التجاري مستقبلاً 400 كيلومتر في الساعة، مقابل 350 كيلومتراً في الساعة هي سرعة القطارات السريعة الحالية.

يشار إلى أن الصين تملك أضخم شبكة للسكك الحديدية في العالم، يبلغ طولها 162 ألف كيلومتر، في حين وصل طول السكك الحديدية عالية السرعة إلى 47 ألف كيلومتر.