الامارات | عملان يتنافسان على صدارة شباك التذاكر في السينما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنافس فيلما «موفاسا: ذي لاين كينغ» لـ«ديزني» و«سونيك ذي هيدجهوغ 3» لـ«براماونت بيكتشرز» على المركز الأول في ترتيب شباك التذاكر بأميركا الشمالية، خلال أسبوع عيد الميلاد.

وتصدّر فيلما التحريك ترتيب شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا منذ 25 الجاري، وحلّ «موفاسا: ذي لاين كينغ» في المركز الأول على مدى خمسة أيام - من الأربعاء إلى الأحد الماضيين - محققاً 63.8 مليون دولار.

أمّا «سونيك ذي هيدجهوغ 3» فحقق عائدات بـ59.9 مليون دولار خلال تلك الأيام الخمسة.

وتبعهما فيلم «نوسفيراتو» الذي صدر حديثاً، وتتولى دور البطولة في العمل الممثلة وعارضة الأزياء ليلي روز ديب، التي تؤدي دور امرأة شابة محاصرة في قبضة مصاص دماء.

وحقق الفيلم الذي شارك فيه أيضاً الممثلان نيكولاس هولت وويليم دافو، 40.3 مليون دولار على مدار الأيام الخمسة، بينها أكثر من 21 مليوناً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحلّ رابعاً فيلم «ويكد» من شركة «يونيفرسال ستوديوز»، وهو عمل مقتبس من مسرحية موسيقية شهيرة في برودواي ينقل المشاهدين إلى عالم «ذي ويزرد أوف أوز» (الساحر أوز)، وحقق الفيلم الذي دخل أخيراً السباق على جوائز «غولدن غلوب»، أكثر من 31.7 مليون دولار في خمسة أيام.

وأعقبه في الترتيب فيلم «فايانا 2» بإيرادات 28.3 مليون دولار.