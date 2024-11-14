الامارات | سلاح سري جديد ضد التجاعيد والشيخوخة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف خبراء في عالم العناية بالبشرة عن مكون غير متوقع قد يكون سلاحا جديدا ضد الشيخوخة، خصوصا لمن تجاوز سن الثلاثين.

وقال الخبراء إن البصل، الذي يعد عنصرا أساسيا في المطبخ، يحتوي على خصائص قوية تساهم في مكافحة التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، وذلك بفضل محتواه الغني بفيتامين C والكبريت (المسؤول عن الرائحة النفاذة للبصل) الذي يساهم في تحفيز الجسم على إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يوفر الدعم والمرونة للبشرة.

ومع التقدم في العمر، خصوصا بعد سن الثلاثين، تبدأ مستويات الكولاجين في الجسم بالتناقص، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

ووفقا لموقع Skinglo، يساهم الكبريت في تعزيز إنتاج الكولاجين، ما يساعد على تجديد البشرة وتحسين مظهرها.

كما أشار موقع MedicalNewsToday إلى أن البصل، بفضل احتوائه على فيتامين C، قد يساعد في بناء الكولاجين والحفاظ عليه، ما يعزز صحة البشرة والشعر على حد سواء.

وإلى جانب البصل، يوصي خبراء "مايو كلينك" بمجموعة من المعادن الضرورية، مثل النحاس والمنغنيز والزنك، التي تساهم أيضا في تعزيز إنتاج الكولاجين. وقد أشادت الدراسات بالعديد من الأطعمة، مثل اليقطين والبروكلي، لدورها الفعال في دعم هذه العملية.

ومن جهة أخرى، تحظى منتجات التجميل التي تحتوي على الكولاجين بشعبية واسعة لمكافحة التجاعيد. ولكن يجب اختيار هذه المنتجات بعناية، إذ أن الكولاجين نفسه جزيء كبير جدا لا يمكنه اختراق الطبقات السطحية للبشرة إلا إذا تم تحليله إلى جزيئات أصغر تعرف بـ "الكولاجين المحلل". وعلى الرغم من أن هذا الشكل يعالج علامات الشيخوخة الظاهرة، إلا أنه لا يمكنه الوصول إلى أعماق البشرة عند استخدامه في الكريمات والأقنعة.

وأوضح دارسي لاسبي، المؤسس المشارك لشركة Absolute Collagen، في تصريحات سابقة: "لا تضيع أموالك على أقنعة الكولاجين والكريمات، لأنها لن تمنحك سوى ترطيب خفيف جدا. المنتجات الفعّالة هي تلك التي تحتوي على ببتيدات تدعم إنتاج الكولاجين في البشرة بشكل مباشر".

ويوصي دارسي بتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الكولاجين، حيث يتم امتصاصها بسرعة في مجرى الدم، ما يساعد على معالجة علامات الشيخوخة من الداخل.