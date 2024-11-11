الامارات | احذر.. 5 أطعمة ومشروبات لا تتناولها على معدة فارغة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقيت تناول الطعام عامل أساسي للوقاية من اضطرابات المعدة، ولا شك أن أغلب خبراء التغذية يتفقون على التحذير من خطورة تناول بعض الأطعمة والمشروبات على معدة فارغة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أبرز 5 أطعمة ومشروبات لا ينصح بتناولها على معدة فارغة.

1. الكافيين

شرح الدكتور روبين تشوتكان، من مستشفى جامعة جورج تاون في واشنطن، أنّ الكافيين يحفز المعدة على إنتاج المزيد من الحمض، ما يؤدي إلى أعراض مثل حرقة المعدة والغثيان أو القيء، رائحة فم الكريهة وانتفاخ المعدة والأمعاء.

كما ذكر أن الشاي الأسود مثل القهوة، يحتوي على مادة الكافيين أكثر من الأنواع الأخرى، في حين أن شاي الأعشاب مثل البابونج والكركديه والنعناع يعتبر خالياً من الكافيين بشكل طبيعي.

للحفاظ على معدة بمشاكل أقٌل، يُنصح بتناول وجبة خفيفة صغيرة غنية بالبروتين قبل شرب القهوة، لإبقاء المعدة مرتاحة طوال اليوم، وتشمل أفضل الاختيارات الشوفان أو الخبز الأسمر مع السلمون المدخن، أو فطيرة بذور الشيا أو وجبة من المكسرات.

2. المشروبات الغازية

إلى جانب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، فإن المشروبات الغازية سم قاتل عند تناولها على معدة فارغة، حسب الدكتورة تريسي بريغمان، أخصائية التغذية من جامعة جورجيا.

وشرحت: "المشروبات الغازية تسبب على الفور الانتفاخ وعدم الراحة، كما تسبّب التجشؤ المزعج، لأن ثاني أكسيد الكربون يعلق في معدتك، ويسبب الضغط".

وأضافت: "إذا كان هذا المشروب الغازي يحتوي على السكر، فإن شربه على معدة فارغة يمكن أن يزيد بسرعة من نسبة السكر في الدم، ويتبعه الانهيار في الطاقة".

3. مشتقات الألبان

أما بالنسبة للأطعمة، فلا ينصح تناول مستشقات الألبان على معدة فارغة، لأنه قد يصعب هضمها، ما يؤدي إلى الغازات والانتفاخ وعدم الراحة.

وقدم الدكتور تشوتكان مثالاً يتمثل في الزبادي، مشيراً إلى أنه يحتوي على حمض اللاكتيك، الذي يمكن أن يهيج الجهاز الهضمي، ويدمر أيضا بعض البروبيوتيك المفيد الذي يحتوي عليه بالفعل.

ونصح بتناول الزبادي على معدة ممتلئة، لذلك يمكن امتصاص بعض حمض اللاكتيك، وعدم تدمير المكونات المفيدة.

4. الحمضيات والعصائر

تشكل الحمضيات والعصائر عنصراً أساسياً على المائدة بالنسبة للكثيرين، لكن لا ينصح بتناولها على معدة فارغة لأن حامض الستريك الموجود في الحمضيات مثل الغريب فروت الطازج وعصير البرتقال يمكن أن يهيج بطانة الأمعاء.

لذك توصي الدكتورة بريغمان بتناول وجبات خفيفة عالية الكربوهيدرات لامتصاص الحمض الزائد، وتجنب أي إزعاج.

5. الدهون والطعام الحار

بالانتقال إلى الغداء والعشاء، قد يكون البرغر الدهني والبطاطس المقلية طعاماً جذاباً، لكن الدكتورة بريغمان أوضحت أن هذه الأطعمة الغنية بالدهون تستهلك وقتاً أطول للهضم، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج الحمض المضر بأصحاب الجهاز الهضمي الحسّاس.

كما يحذر الخبراء من آثار الطعام الحار الذي يمكن أن تكون مضاره أكثر حدة إذا لم يكن الشخص معتاداً على تناول مثل هذه المكونات التي تحفز العرق.

يشرح الدكتور مايكل شوبيس، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في نيويورك، مضار الماكولات الحارة، بكونها غنية بالتوابل الكيميائية القادرة على إلحاق أذى بالجهاز الهضمي، وإنتاج مواد مخاطية تسرّع عملية الهضم وتزيد الجوع.