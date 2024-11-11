الامارات | خبز بتقنية الليزر لأول مرة في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت مخابز مدينة الغردقة المصرية في تطوير منظومة الخبز المدعم باستخدام تقنية الليزر.

وكشف مسؤول مصري إن مخابز المدينة بدأت تطوير منظومة الخبز المدعم باستخدام التكنولوجيا، وذلك من خلال تقطيع رغيف الخبز "العيش" بتقنية الليزر، لإنتاج رغيف عيش بشكل آلي، مما يؤدي إلى تحسين جودة ووزن الرغيف بالمواصفات القانونية فضلاً عن انتاج 10 آلاف رغيف في الساعة الواحدة.

وقال مدير مديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر شاذلي عايش في تصريحات صحفية "نشجع أصحاب المخابز على التحول إلى النظام الآلي الكامل لجودة أفضل في الإنتاج ، فالمخبز الآلي يعد مخبزا استراتيجيا يستخدم في الأزمات والكوارث".

وأشار مدير التموين إلى أن عملية التطوير تجري على نفقة صاحب المخبز، ودور الحكومة تشجيعه ومنحه ميزات مثل زيادة حصته خصماً من المخابز اليدوية بعد دراسة حتى لا تتأثر مناطق المخابز اليدوية، كاشفاً عن أنه خلال عام جرى تحويل 10 مخابز لتعمل بطريقة آلية كاملة بمدن الغردقة والشلاتين وحلايب ورأس غارب، لافتاً إلى أن بعضها يعمل بالمولدات الكهربائية، ليحصل المواطن على حصته بشكل مستمر، حتى عند انقطاع الكهرباء، حيث يظل يعمل المخبز بشكل منتظم.

ومن أبرز مميزات المخبز الآلي أنه يعطي وزنا قانونيا وسرعة وجودة في الإنتاج ويقضي على الزحام"، وطريقة عمل المخبز الآلي ستكون على عدة مراحل أهمها مرحلة التقطيع إلى أقراص صغيرة، ثم مرحلة الفرد ثم مرحلة التخمير وبعدها داخل السيور وصولاً إلى بيت النار حتى آخر مرحلة وهي سير التهوية، حيث يتسلم المواطن الخبز بعد تهويته ولا يحتاج إلى الانتظار.