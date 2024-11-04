5 مشروبات فعّالة لتنقية الجسم.. تحمي الكلى والكبد من السموم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

هناك مجموعة من المشروبات، التي يُنصح بتناولها بشكل دوري؛ للمساعدة في طرد السموم من الجسم، وحماية الكلى والكبد من أي أضرار.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ عصير الكرفس من بين هذه المشروبات، إذ يساعد على تنقية الجسم من السموم بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، كما أنه مدرّ طبيعي للبول.

وأوضحت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن هناك مشروبات أخرى مفيدة، تشمل:

- الليمون بالنعناع

يساعد على ترطيب الجسم، ويعزز عملية الهضم، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الكلى والكبد.

- عصير الجزر

يُعدّ من العصائر الغنية بالألياف والمعادن الضرورية لصحة الجسم، وخاصة الكلى والكبد. كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

- ماء جوز الهند

غني بالبوتاسيوم والإلكتروليتات التي تساعد على ترطيب الجسم، ما يحمي الكلى من الأمراض.

- عصير البنجر

غني بالنترات، ويعمل على خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الكبد.

كما نصحت بالآتي:

- الانتظام في شرب الماء.

- تناول الفواكه والخضروات.

- ممارسة الرياضة.

الابتعاد عن الأطعمة الدهنية.

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