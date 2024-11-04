تحذير طبي.. الغضب في العمل قد يدمر صحتك الجسدية والنفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الغضب والانفعال ليسا مجرد مشاعر عابرة، بل يحملان آثارًا عميقة على صحتنا الجسدية والنفسية، خاصة في بيئة العمل.

ووفقًا لموقع "medicalxpress"، نستعرض الأضرار الصحية المحتملة الناتجة عن الغضب والانفعال أثناء العمل:

1- تأثير على القلب والأوعية الدموية

يزيد الغضب من سرعة ضربات القلب ويرفع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

2- اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يؤدي التوتر والغضب إلى مشكلات هضمية، مثل عسر الهضم، والإمساك، والإسهال.

3- ضعف الجهاز المناعي

يؤدي الغضب إلى إضعاف جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى.

4- مشكلات النوم

يصعب على الأشخاص الغاضبين الاسترخاء والنوم بشكل جيد، مما يؤثر على صحتهم العامة وتركيزهم.

5- مشكلات نفسية

يمكن أن يؤدي الغضب المزمن إلى الإصابة بالاكتئاب، والقلق، واضطرابات نفسية أخرى.

لماذا يجب علينا تجنب الغضب والانفعال أثناء العمل؟

عندما نكون هادئين ومسترخين، نكون أكثر تركيزًا وإنتاجية، وكما ذكرنا سابقًا، للغضب آثار سلبية على الصحة الجسدية والنفسية.

كيف يمكننا إدارة الغضب والانفعال أثناء العمل؟

- التنفس بعمق وببطء يساعد على تهدئة الجسم والعقل.

- ممارسة الرياضة تساعد على تخفيف التوتر والقلق.

- هذه الممارسات تساعد على الاسترخاء وتحسين التركيز.

- التحدث مع صديق أو زميل موثوق يساعد في تخفيف التوتر.

حاول النظر إلى الأمور من منظور مختلف، وابحث عن الحلول الإيجابية للمشكلات.

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