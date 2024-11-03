ما خطورة الجلوس لفترات طويلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة كولورادو بولدر وكاليفورنيا ريفرسايد خطورة الجلوس لفترات طويلة.

وأوضحت الدراسة، أن الجلوس لفترة طويلة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ويسرع من ظهور علامات الشيخوخة، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

وحلل الباحثون في الدراسة بيانات المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و49 عاما، من دراسة كولورادو للتبني والتوائم لدراسة تطور السلوك والشيخوخة المعرفية (CATSLife)، التي تتبعت التوائم والأفراد المتبنين منذ الطفولة.

وأفاد المشاركون بأنهم يجلسون لمدة تقارب 9 ساعات يوميا، مع جلوس بعضهم حتى 16 ساعة.

كما أفادوا بممارسة ما بين 80 و160 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيا وأقل من 135 دقيقة من التمارين القوية أسبوعيا.

وركز الباحثون على مقاييس الشيخوخة القلبية والأيضية: الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني عالي الكثافة ومؤشر كتلة الجسم (BMI).

وكلما زاد الوقت الذي يقضيه الشخص في الجلوس، زادت علامات الشيخوخة.

وأفاد فريق البحث بأن الشباب البالغين الذين يجلسون لمدة 8.5 ساعة يوميا ويمارسون التمارين وفقا للتوصيات الحالية، أو أقل منها، قد يتعرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات التمثيل الغذائي.

كما أوضح الباحثون أن إضافة نشاط قوي لمدة 30 دقيقة يوميا يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على مقاييس الكوليسترول ومؤشر كتلة الجسم.

كما أن النشاط القوي لا يمكنه إلغاء التأثيرات السلبية للجلوس لفترات طويلة.

وأظهرت النتائج أن الحد الأدنى الموصى به من النشاط البدني، والذي يبلغ حوالي 20 دقيقة يوميا من التمارين المعتدلة، ليس كافيا لمواجهة مخاطر قضاء ساعات طويلة في الجلوس.

كما أن الجلوس أقل طوال اليوم، أو ممارسة المزيد من التمارين القوية، أو مزيج من الاثنين قد يكون ضروريا للحد من خطر الشيخوخة المبكرة في مرحلة البلوغ المبكر.

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