الامارات | أضواء «ديوالي» ترسم لوحة التنوع في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتزين دبي بعروض حافلة بالبهجة، خلال مهرجان «ديوالي»، الذي ينظم في الفترة من 25 الجاري حتى السابع من نوفمبر المقبل، إذ ستتحول المدينة إلى لوحة ملوّنة بالأنشطة والأضواء التي تجسد التنوع الثقافي في دبي.

وسيشهد الحدث، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجموعة من الفعاليات، تشمل عروض التسوق الخاصة، والسحوبات والجوائز، والحفلات الموسيقية، التي ستنظم في العديد من معالم المدينة الشهيرة.

وقال نائب الرئيس المساعد في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، محمد فراس: «يعدّ مهرجان الأضواء (ديوالي) من المناسبات السنوية التي ينتظرها كثيرون للاحتفال بجمال الألوان والأنوار، إذ يستقطب هذا الحدث زواراً من أنحاء العالم، لاستكشاف التنوع الثقافي الغني في المدينة، ومن ضمنها ثقافة المأكولات».

وأضاف «يسلط المهرجان الضوء كذلك على مكانة دبي كمدينة عالمية تضم أكثر من 200 جنسية، ووجهة رائدة للتسوق والترفيه على مستوى العالم، ومدينة تقدم تجارب مميزة على مدار العام».

وستتزين سماء ليالي دبي بعروض الألعاب النارية احتفاءً ببداية المهرجان. ويمكن الاستمتاع بالعروض في منطقة السيف (25 الجاري)، والقرية العالمية من 25 إلى 26 الجاري. ويمكن للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بالعروض الفريدة طوال أيام مهرجان الأضواء «ديوالي» من خلال برنامج ترفيهي مميز.

ومن أبرز فعاليات مهرجان الأضواء «ديوالي» لهذا العام، والتي لا يمكن تفويتها «مهرجان نور» في السيف، خلال الفترة من 25-27 الجاري. وسيزين المعرض الثقافي على مدار ثلاثة أيام ليالي دبي بأروع الأضواء، والأنشطة التفاعلية، والتعابير الفنية، والعروض، إضافة إلى الألعاب النارية، لجعل تجربة الزوار أكثر تميزاً في منطقة السيف، الوجهة النابضة بالحياة، حيث يلتقي ماضي دبي بحاضرها.