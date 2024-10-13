الامارات | أسباب نقص فيتامين B12 في الجسم.. هل لتناول هذه الأدوية علاقة؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجد بعض الأدوية التي قد تؤدي إلى نقص فيتامين B12 في الجسم، وأبرزها حاصرات الأحماض مثل بانتوبرازول وأوميبرازول وإيسوميبرازول المستخدمة لعلاج حرقة المعدة أو مشاكل الارتجاع، وفق خبراء غرفة الصيادلة في ولاية هيسن الألمانية.

وقد يتسبب عقار الميتفورمين، الذي يُستخدم لعلاج داء السكري من النوع 2، في نقص فيتامين B12 في الجسم.

وإلى جانب هذه الأدوية، يحدث نقص فيتامين B12 في الجسم أيضاً بسبب اتباع نظام كامل، يستغني تماماً عن الأغذية ذات المصادر الحيوانية؛ نظراً لأن فيتامين B12 يوجد في الأغذية الحيوانية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان.

وتتمثل أعراض نقص فيتامين B12 في الجسم في الوخز أو الحرقان في اليدين والقدمين وشحوب الجلد وتشقق زوايا الفم واحمرار اللسان والشعور بألم فيه.

وقد تشمل الأعراض مشاكل في الذاكرة وتقلب المزاج والتعب الشديد والهزال ومشاكل النوم والرؤية والتوازن.

وفي الحالات الشديدة قد تحدث أيضاً اضطرابات في الحركة ومظاهر شلل وتشنجات.

ويمكن مواجهة نقص فيتامين B12 من خلال تناول الأغذية الغنية به، وأيضاً عن طريق الحقن أو المستحضرات الفموية ذات الجرعة العالية، مع العلم بأن الجرعة البالغة 1000 ميكروجرام تعد كافية.