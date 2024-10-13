طعام يحرق دهون البطن ويخفض ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجراها باحثون أمريكيون أن تناول حصتين يوميا من الفاصوليا قد يخفض مؤشر كتلة الجسم والوزن والخصر.

كما أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يستهلكون الفاصوليا بانتظام، يتمتعون بنظام غذائي أكثر صحة، مليئا بالعناصر الغذائية التي غالبا ما يغفلها كثيرون، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وقد تسهم الفاصوليا وخاصة الحمراء في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسيطرة على مستويات الكوليسترول.

وعندما يقترن هذا النظام الغذائي بأسلوب حياة صحي، يقل خطر الإصابة بالمشكلات الصحية بشكل كبير.

وأوضحت الدراسة أن تناول الفاصوليا يزيد قليلا من استهلاك الصوديوم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لكن زيادة استهلاك البوتاسيوم الناجمة عن الفاصوليا ساعدت في موازنة تأثير الصوديوم، ما أدى إلى خفض ضغط الدم.

وقال الباحثون إنه يمكن تقليل نسبة الصوديوم عبر تصفية الفاصوليا وشطفها قبل تناولها.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يستهلكون الفاصوليا يتمتعون بمستويات أعلى من العناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتامين E والمغنيسيوم والحديد وحمض الفوليك والكولين والكالسيوم والبوتاسيوم والألياف الغذائية.

كما كان نظامهم الغذائي يحتوي على كميات أكبر من البروتينات النباتية والمأكولات البحرية والخضروات، مقارنة بمن تجنبوا تناول البقوليات.

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