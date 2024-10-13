الامارات | بعد عودته من العلاج سالماً .. محمد منير يطمئن جمهوره: "أنا زي الجن"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أن تغيب الفنان المصري محمد منير عن حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 في دار الأوبرا المصرية، مساء الجمعة، وسط حضور أبرز نجوم الغناء والموسيقيين من مختلف أنحاء الوطن العربي، أثيرت العديد من النتكهنات حول وضعه الصحي.

ففيما كان من المفترض أن يحضر "الكينج" حفل الافتتاح لتكريمه، تسلم الدرع نيابة عن منير الموسيقار فتحي سلامة.

وأشار سلامة إلى أن غياب المطرب يعود لأسباب شخصية، مؤكد أنه يوجه تحية كبيرة لجمهوره ولإدارة المهرجان.

إلا أن منير حرص على طمأنة جمهوره على صحته، وظهر من داخل منزله في لقاء مع الإعلامية سهير جودة، موجها رسالة قائلا: "أنا بخير وزي الجن".

كما أكد أن عشقه للموسيقى لا يخف ولا يتزحزح أبدا قائلا: "أنا مفيش قوة تبعدني عن المزيكا، حتى لو كانت قوة جمالية، والجملة الموسيقية تجذبني أكثر من امرأة جميلة".

وكشف منير خلال اللقاء عن صورة يحتفظ بها لوالديه من سنة 1939 تقريبا، قائلا "بشوف فيها جمال أمي وشياكة أبويا".

وفي نهاية اللقاء كشف الكينج عن تربيته 4 كلاب "يعتبرها زي ولاده، مونسينه في البيت".