كيف تؤثر القهوة على نمو الجنين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كوينزلاند بتقليل تناول الكافيين خلال فترة الحمل.

واستندت الدراسة إلى تحليل وراثي لبيانات عشرات آلاف العلائلات في النرويج، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

واستخدمت الدراسة بيانات وراثية لأمهات وآباء وأطفال إضافة إلى استبيانات حول استهلاك الوالدين للقهوة قبل وأثناء الحمل.

وأجاب المشاركون أيضا على أسئلة عن نمو أطفالهم حتى 8 أعوام، بما في ذلك مهاراتهم الاجتماعية والحركية، واللغوية، ومؤشرات اضطراب فرط الحركة، ونقص الانتباه، والتوحد، ولم يجد تحليل البيانات أي صلة بين استهلاك القهوة أثناء الحمل وصعوبات النمو العصبي لدى الأطفال.

وقال الباحثون إن التغيرات الفسيولوجية أثناء الحمل تمنع الكافيين من التحلل بسهولة ويمكنه عبور المشيمة والوصول إلى الجنين، حيث لا توجد إنزيمات لاستقلابه.

كما أن تراكم الكافيين يؤثر على دماغ الجنين النامي، ولكن لم يؤثر على الوزن عند الولادة أو يسبب الإجهاض أو وفاة الجنين.

لذا يجب على الحوامل الحد من الكافيين، وتجنب تناول أكثر من فنجانين قهوة في اليوم.

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