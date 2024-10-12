تحذير لكبار السن.. نقص هذا الفيتامين يصيبك بالنزيف والتعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من كندا، أن كبار السن الذين يعانون من نزيف غير طبيعي وإرهاق وضعف، قد يكون ذلك بسبب مرض الإسقربوط الناجم عن نقص فيتامين سي.

وركزت الدراسة، التي نشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية (CMAJ)، على حالة امرأة في مدينة تورنتو تعاني من آلام في الساق وضعف وإصابات جلدية وتغير في اللون، وفقًا لموقع "timesnownews".

كانت البالغة من العمر 65 عامًا تعاني من قلة الحركة بسبب حالات صحية مزمنة، ما جعل من الصعب عليها القيام بالأنشطة اليومية مثل التسوق والطهي، ونتيجة لذلك، كان نظامها الغذائي يتكون من الحساء المعلب والأسماك والقليل من الفواكه والخضروات الطازجة، ما أدى إلى نقص فيتامين سي لديها.

وقالت الدكتورة سارة إنجلهارت، أخصائية أمراض الباطنة الأمريكية: "تؤكد حالة المريضة على الارتباط بين انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية، خاصة لدى كبار السن".

ومع ذلك، قد يكون تشخيص الحالة صعبًا، حيث أن أعراضها غير محددة ويمكن الخلط بينها وبين مشكلات صحية أخرى بسهولة، وغالبًا ما تُنسب أعراض شائعة مثل التعب والضعف وضيق التنفس والنزيف غير الطبيعي إلى حالات أخرى، لذا يتم تجاهل تشخيص نقص فيتامين سي.

وبالإضافة إلى نظامها الغذائي السيئ، كانت المريضة مدخنة أيضًا، ما أدى إلى تفاقم نقص فيتامين سي لديها، ويؤدي التدخين إلى استنزاف مستويات فيتامين سي في الجسم، ما يجعل الأفراد المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وبمجرد أن بدأت المرأة في تناول مكملات فيتامين سي، تحسنت أعراضها بشكل ملحوظ، كما حددت الدراسة عدة مجموعات من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين سي، وهم: الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية مقيدة، مثل المصابين باضطراب طيف التوحد، أو الأشخاص الذين يعتمدون على نظام غذائي يتكون من الشاي والخبز المحمص، وكذلك المدخنين أو الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من متلازمات سوء الامتصاص، التي تعوق قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، معرضون أيضًا لخطر متزايد.

وسلطت نتائج الدراسة الضوء على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الطازجة، وخاصة بالنسبة لكبار السن.

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