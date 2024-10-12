انتبه.. 4 أطعمة يسبب الإكثار منها هبوطا حادا في الدورة الدموية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

الحفاظ على الدورة الدموية أمر مهم لصحة الجسم، لذا يجب الانتباه إلى ما نأكله، إذ يمكن أن يؤدي الإكثار من تناول بعض الأطعمة إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، وفقًا لموقع "eatthis".

الأطعمة المقلية:

تحتوي على نسبة عالية من الدهون، ما يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار، وتراكم وترسب الدهون على الأوعية الدموية، وهبوط الدورة الدموية والالتهابات المزمنة وأمراض القلب والسرطان والسكري.

كما أن الأطعمة المقلية تحتوي على الكثير من الملح، لذا فإن استهلاك الكثير منها يجعل جسمك يحتفظ بالماء، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع ضغط الدم الذي يسبب مشكلات في الدورة الدموية وأمراض القلب.

المعجنات والكعك والبسكويت المعبأة

تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من السكر قد ترفع مستويات الدهون الثلاثية، وتسبب الالتهاب والإصابة بمرض السكري من النوع 2، ومضاعفات خطيرة مرتبطة بالدورة الدموية.

كما أن الأطعمة الغنية بالسكر يمكن أن تلحق الضرر ببطانة الأوعية الدموية الصغيرة، وبالتالي تؤثر على الدورة الدموية.

رقائق البطاطس

تحتوي على الملح والدهون المشبعة، ما يسبب ارتفاع ضغط الدم واحتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية، كما أن الإفراط في تناول هذه الأطعمة يسبب تلف الطبقة الأعمق من الأوعية الدموية وارتفاع الكوليسترول الضار، وترسب البلاك داخل جدران الشرايين، التي تتسبب في ضيقها وهذا يعيق تدفق الدم.

البيتزا

يمكن أن تحتوي شريحة واحدة من البيتزا على 600 إلى 1,500 ملليجرام من الصوديوم، ما يؤدي إلى ضعف تدفق الدم وتراكم البلاك في الشرايين.

اقرأ أيضا:

مفيد للضغط والقلب.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الجوافة على معدة فارغة

يتجاهلها كثيرون.. طبيب أسنان يكشف 7 علامات تحذيرية مبكرة لسرطان الفم

أوعى تحكيها.. أخطر 7 أحلام خطيرة لـ المرأة (فيديو)

بسعر لن تتوقعه..شركة بريطانية تستنسخ الحيوانات النافقة

العين حقٌّ.. 4 أبراج تتعرض للحسد والعين هي ومن حولها