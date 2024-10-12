تحذيرات مهمة.. 6 علامات تشير إلى التهاب المهبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

التهاب المهبل هو التهاب يصيب المهبل، ويمكن أن تنجم عنه إفرازات وحكة وألم، وعادةً ما يكون سببه حدوث تغير في مستوى التوازن بين البكتيريا المهبلية أو الإصابة بعدوى، ومن أسبابه أيضًا انخفاض مستويات الإستروجين بعد انقطاع الطمث وبعض اضطرابات الجلد، وفقًا لموقع "مايو كلينك".

وتتمثل أنواع التهاب المهبل الأكثر شيوعًا فيما يلي:

- التهاب المهبل البكتيري

- عدوى الخمائر

- داء المُشَعَّرات، الذي تحدث بسبب أحد الطفيلات وعادة ما ينتقل جنسيًا.

الأعراض

- تغير لون إفرازات المهبل- تغير في رائحة الإفرازات وكميتها

- الشعور بتهيج أو حكة في المهبل

- الشعور بألم أثناء الجماع- الشعور بحرقة أثناء التبول

- النزيف المهبلي الخفيف أو التبقيع

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا شعرتِ بالانزعاج في منطقة المهبل، وبخاصة في الحالات التالية:

- خروج رائحة أو إفرازات كريهة من المهبل أو الشعور بحكة في تلك المنطقة

الإصابة بالحمى أو القشعريرة أو ألم الحوض.

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