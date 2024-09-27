الامارات | العثور على أقدم عينة جبن في العالم بمقبرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثبتت مادة بيضاء غامضة عُثر عليها مع مومياوات من العصر البرونزي في الصين، أنها أقدم جبن في العالم.

وعثر على بقايا هذا الجبن لأول مرة منذ نحو عقدين من الزمان، حيث كانت تلطخ رؤوس وأعناق المومياوات التي عُثر عليها في مقبرة شياوهي في مقاطعة شينغيانغ، والتي يعود تاريخها إلى حوالي 3300 إلى 3600 سنة، ما يجعلها في العصر البرونزي، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

ويُقدر عمر الجبن بنحو 3500 عام، متجاوزا الرقم القياسي السابق بـ 400 عام.

ووجد تحليل الحمض النووي أنه مصنوع من حليب البقر والماعز، ويُعتقد أنه واحد من أولى الأمثلة على البروبيوتيك العصري، وذلك كما ذكرت صحيفة "ذي صن".

وقالت البروفيسورة كياومي فو، من الأكاديمية الصينية للعلوم: "هذه أقدم عينة جبن معروفة تم اكتشافها على الإطلاق في العالم. وهذه فرصة نادرة وقيمة حيث يصعب للغاية الحفاظ على الأطعمة مثل الجبن على مدى آلاف السنين. إن دراسة الجبن القديم بتفاصيل كبيرة يمكن أن تساعدنا في فهم نظام أسلافنا الغذائي وثقافتهم بشكل أفضل".

وعثر على عينات من الجبن لأول مرة منذ نحو 20 عاما في قبور في منطقة صحراء حوض تاريم في شمال غرب الصين. ووجد العلماء في ذلك الوقت أنها منتشرة حول رؤوس المومياوات القديمة ولكن لم يكن لديهم التكنولوجيا اللازمة لدراستها.

وقد استخدمت البروفيسورة فو الآن تحليل الحمض النووي الحديث لمعرفة ماهيتها.

وفي حديث لها في مجلة Cell، قالت فو إنها نوع من الحليب المخمر. ولقد برز الحليب المخمر في الأنظمة الغذائية الحديثة لأنه مليء بالبكتيريا الصحية التي تساعد على الهضم وخفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول.

ووُجد أن البكتيريا الموجودة في منتجات الألبان القديمة وثيقة الصلة بالعصية اللبنية (جنس من البكتيريا) الموجودة في الإصدارات الحديثة، ولكنها ربما كانت أكثر قسوة على أمعاء الناس.

وقالت البروفيسورة فو: "هذه دراسة غير مسبوقة تسمح لنا برؤية كيف تطورت البكتيريا على مدى 3000 عام. وقد حصلنا على صورة أكثر وضوحا للحياة البشرية القديمة وتفاعلاتها مع العالم. وهذه مجرد بداية، ونأمل في استخدام هذه التكنولوجيا لاستكشاف قطع أثرية أخرى غير معروفة سابقا".