احذر: أطعمة يومية تدق ناقوس الخطر للإصابة بالسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تعلم أن بعض الأطعمة التي تستمتع بتناولها يومياً قد تكون السبب وراء ارتفاع نسبة السكر في دمك وزيادة خطر إصابتك بالسكري؟ دراسة جديدة كشفت عن 4 أنواع من الأطعمة المرتبطة بشكل مباشر بمرض السكري.

هذه الأطعمة الشائعة قد تكون تخفي خطراً كبيراً على صحتك.

وأوضحت دراسة جديدة أن 4 أنواع من الأطعمة تزيد بشكل أكبر مخاطر الإصابة بالسكري من النوع 2.

ونشرت الدراسة على موقع مجلة "لانسيت" الوجبات الخفيفة اللذيذة، والمنتجات الحيوانية مثل اللحوم المصنعة، والوجبات الجاهزة للأكل، والمشروبات المحلاة بالسكر أو بديل صناعي، باعتبارها مصدر أكبر للخطر.

وأوضحت الباحثة الرئيسية راشيل باترهام من جامعة كوليدج لندن: "تؤكد أن الأطعمة التي تم تصنيفها على أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر ليست كلها متشابهة من حيث المخاطر الصحية المرتبطة بها".

وخلال الدراسة، حلّل الباحثون استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر لنحو 312 ألف شخص من 8 دول أوروبية، وتم تتبع المشاركين لمدة 11 عاماً في المتوسط.

وربط الباحثون كل زيادة بنسبة 10% في الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر بارتفاع بنسبة 17% في خطر الإصابة بمرض السكري، بحسب "نيويورك بوست".

كما وجدت الدراسة أن الخبز والبسكويت وحبوب الإفطار والحلويات والبدائل النباتية مثل الصلصات وبدائل الحليب مرتبطة بانخفاض معدل الإصابة بمرض السكري.

وأوضحت باترهام: "الخبز والحبوب، على سبيل المثال، من العناصر الأساسية في النظام الغذائي للعديد من الناس".

"وبناءً على نتائجنا، أعتقد أنه يجب علينا التعامل معها بشكل مختلف عن الوجبات الخفيفة كالبرغر والبيتزا، أو المشروبات السكرية".

جدير بالذكر أن النتائج خلصت إلى "أن تقليل استهلاك بعض الأطعمة المعالجة واستبدالها بأطعمة كاملة غير معالجة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2".