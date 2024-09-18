دراسة: البكتيريا المقاومة للأدوية قد تقضي على 39 مليون شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تصدق أن عدوًا دقيقًا لا يُرى بالعين المجردة قد يشكل تهديدًا وجوديًا للبشرية؟ نعم، إنه الحديث عن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، تلك الكائنات الدقيقة التي تطورت لتقاوم الأدوية التي كانت تستخدم لقتلها.

تشير التقديرات إلى أن هذه البكتيريا قد تتسبب في وفاة 39 مليون شخص بحلول عام 2050، ما يجعلها واحدة من أكبر التحديات الصحية التي تواجه العالم اليوم.

من المتوقع ارتفاع عدد الأشخاص الذين سيموتون بشكل مباشر بسبب مقاومة المضادات الحيوية في جميع أنحاء العالم إلى 1.9 مليون سنوياً بحلول عام 2050.

ووفق الدراسة التي وصفها موقع "نيو ساينتست"، من المتوقع أن يرتفع عدد الوفيات العالمية المنسوبة مباشرة إلى العدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية من رقم قياسي بلغ 1.27 مليون سنوياً في عام 2019 إلى 1.91 مليون سنوياً بحلول عام 2050.

كما تتوقع الدراسة أن تقتل مقاومة المضادات الحيوية 39 مليون شخص في المجموع بين الآن وعام 2050، ولكن يمكن تجنب أكثر من ثلث هذا العدد إذا اتخذنا إجراءات.

كما تحدث المقاومة عندما تتطور قدرة الميكروبات على البقاء على قيد الحياة في مواجهة الأدوية التي كانت مميتة لها، ما يعني أنها لم تعد تزيل العدوى.

وبسبب الاستخدام الواسع النطاق للمضادات الحيوية، في الزراعة وكذلك الرعاية الصحية، أصبح عدد متزايد من الميكروبات مقاوماً وينتشر عالمياً، لكن النطاق الكامل للمشكلة غير واضح.

جدير بالذكر أن الوفيات الناجمة عن مقاومة المضادات الحيوية ارتفعت بشكل عام من 1.06 مليون في عام 1990 إلى 1.27 مليون في عام 2019 ثم انخفضت إلى 1.14 مليون في عام 2021، بسبب تدابير كوفيد.

والأكثر ترجيحاً أنه نظرًا للدراسة والعقود القادمة، ترتفع الوفيات الناجمة عن مقاومة المضادات الحيوية إلى 1.91 مليون سنوياً بحلول عام 2050، و يتم تطوير مضادات حيوية جديدة ضد البكتيريا الأكثر إشكالية، سيتم تجنب 11 مليون حالة وفاة بين الآن ومنتصف القرن.

ولكن يمكن تقليل الإصابة بالقدرة على الوصول إلى رعاية صحية جيدة، سيتم تجنب المزيد من الوفيات.