احذر- 5 علامات خفية لمرض الكبد الدهني غير الكحولي

محمد اسماعيل - القاهرة - من الضروري أن نكون على معرفة بالعلامات الخفية لمرض الكبد الدهني غير الكحولي، لإسراع في الذهاب للطبيب، لتحديد العلاج المناسب قبل تطور الحالة لمضاعفات خطيرة.

نستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، العلامات الخفية لمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وفقًا لموقع "EatingWell".

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أعراض خفية لمرض الكبد الدهني غير الكحولي

1- التعب الشديد

عندما لا يعمل الكبد بشكل مثالي بسبب الدهون الموجودة به، تنتاب الإنسان حالة من التعب والخمول، ما يجعله غير قادرًا على ممارسة حياته بصورة طبيعية.

2- ألم البطن

يصبح ألم البطن علامة مؤكدة على الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، إذا كان الإنسان يشعر به في الجانب الأيمن العلوي من المعدة.

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3- زيادة الوزن

يتسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي في انخفاض حساسية الإنسولين بالجسم، خاصةً عند الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصةً في منطقة البطن وحول الخصر.

4- البول الداكن

ترتفع مادة البيليروبين في الدم عند الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، لعدم قدرة الكبد على تنقية الجسم منها، مما يؤدي إلى ظهور البول باللون الداكن.

5- اليرقان

على الرغم من أن اليرقان أقل شيوعًا في المراحل المبكرة لمرض الكبد الدهني غير الكحولي، يمكن أن يحدث إذا تطورت الحالة إلى تليف الكبد، مما يؤدي إلى اصفرار الجلد وبياض العين.

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