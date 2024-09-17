رجل ينهي حياة ملكة جمال بطريقة مأساوية-20 صورة لملكة جمال سويسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مأساوية، توفيت عارضة أزياء وملكة جمال سويسرا السابقة على يد زوجها بطريقة بشعة.

ووفقا لموقعي "timesofindia" و"lbc"، عُثرت الشرطة على بقايا كريستينا جوكسيموفيتش في منزلها في فبراير الماضي ببلدة بينينجن بالقرب من مدينة بازل الأسترالية.

وخلال الساعات الماضية، تصدر اسم كريستينا، محركات البحث على مواقع التواصل الاجماعي، بعدما انتشر تفاصيل عن هذه الواقعة الصادمة.

تعرضت "كريستينا " للخنق" بوحشية وتقطيع جثتها و"طحن" رفاتها بشكل صادم على يد زوجها.

قام زوجها بتقطيع جثتها باستخدام منشار كهربائي وسكين ومقص حديقة جثتها ووضعها في "خلاط" وإذابتها بمواد كيماوية.

وقال زوج عارضة الأزياء الذي يُدعي "توماس"، البالغ من العمر 41 عاما، أنه قتل زوجته دفاعا عن النفس بعد أن جاءت إليه بسكين قبل أن تقوم بتقطيعها "في حالة ذعر.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم أبرز معلومات عن كريستينا جوكسيموفيتش:

كريستينا جوكسيموفيتش.

تبلغ من العمر 38 عاما.

تعمل كعارضة أزياء.

أسست "كريستيانا" وكالة تدريبية، لمساعدة عارضات الأزياء وسيدات الأعمال على التقدم والنجاح في حياتهن المهنية أو الشخصية.

فازت بلقب ملكة جمال شمال غرب سويسرا في عام 2003.

وصلت إلى النهائيات في مسابقة ملكة جمال سويسرا عام 2008.

متزوجة من رجل أعمال يُدعي "توماس".

احتفلت بزواجها عام 2017.

هي أم لابنتين.

يعيشان في منزل بمدينة "بازل" الأسترالية.

يتابعها على موقع "إنستجرام" ما يقرب من 4 آلاف متابع.

قبل أربعة أسابيع من مقتلها، نشرت كريستينا صورا من رحلتها الرومانسية مع زوجها بحسابها على موقع "إنستجرام".

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