يصيبك بالسكري.. مشروب شهير يدمر الكلى والقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

المشروبات الغازية تحتوي على الكثير من السكر ما يؤدي إلى الإصابة بزيادة الوزن، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وكشف موقع "medicalnewstoday" عن تأثير شرب المشروبات الغازية على الكلى والقلب.

ما تأثير المشروبات الغازية على القلب؟

الإفراط في تناول المشروبات الغازية يضر بصحة القلب، وذلك بفضل احتوائها على السكريات والسعرات الحرارية ونسبة عالية من الكافيين.

ما تأثير المشروبات الغازية على الكلى؟

تحتوي المشروبات الغازية على حمض الفوسفوريك الذي يسبب تغييرات في الجهاز البولي والإصابة بحصوات وأمراض الكلى المزمنة.

أضرار أخرى لـ الإفراط في المشروبات الغازية:

-زيادة الوزن.

-الإصابة بالسمنة.

-مرض السكري من النوع 2.

-أمراض الكبد.

-اضطرابات التمثيل الغذائى.

-ارتفاع الكوليسترول.

-النقرس.

-السرطان.

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