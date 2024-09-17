هل مضادات الاكتئاب تعالج الآلام المزمنة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مضادات الاكتئاب من الأدوية الشائعة التي يصفها الأطباء لعلاج الاكتئاب، ولكن هل تعلم أن نطاق استخدامها يتجاوز ذلك بكثير؟

الدكتورة الروسية تاتيانا فينوغرادوفا، أخصائية المخ والأعصاب، تشير إلى أن هذه الأدوية مفيدة في علاج مجموعة واسعة من الحالات المرضية، وفقا لصحيفة "فيستي. رو" الروسية.

مسكن للألم المزمن

أوضحت الطبيبة إلى أن الألم المزمن يجعل الدماغ أكثر حساسية للإشارات الألمية، ما يزيد من الشعور بالألم، ولكن تؤدي مضادات الاكتئاب دورا مهما في هذه الحالة، حيث تساعد على تخفيف فرط الحساسية في الدماغ وتقليل الشعور بالألم.

تحسين النوم والتعامل مع القلق

لا يقتصر دور مضادات الاكتئاب على تخفيف الألم فقط، بل تُسهم أيضا في تحسين جودة النوم، فالأرق واضطرابات النوم من الأعراض الشائعة للاكتئاب والألم المزمن، ومضادات الاكتئاب تعمل على استعادة نمط نوم صحي، بالإضافة إلى ذلك، التعامل مع القلق المصاحب للألم المزمن، ما يحسن الحالة المزاجية العامة.

استشارة الطبيب

بالرغم من فوائد مضادات الاكتئاب، إلا أنه يجب التأكيد على أن هذه الأدوية ليست علاجا سحريا، ويجب استخدامها تحت إشراف طبيب متخصص.

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