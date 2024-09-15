"الذهب الأبيض".. مشروب يحمي من أمراض القلب والعظام والدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الحليب من المشروبات الشهيرة التي تحتوي على المزيد من العناصر الغذائية، ما يؤدي إلى الوقاية من الكثير من الأمراض الخطيرة، وفق ما كشف موقعي "eatingwell" و"webmd".

صحة العظام

الحليب مصدر رائع للبروتين النباتي كما إنه مليء أيضا بالكالسيوم وفيتامين د وهما عنصران غذائيان ضروريان لصحة العظام.

كما أن الكالسيوم معدن للحفاظ على العظام ومنع هشاشة العظام ويساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم من الأطعمة التي نتناولها.

فقدان الوزن

الكربوهيدرات والبروتين والدهون الموجودة في الحليب يمكن أن تسهم في فقدان الوزن، حيث تمنحك الكربوهيدرات الطاقة وتساعد الجسم على العمل بشكل أفضل.

الوقاية من مرض السكري

شرب الحليب قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

صحة القلب

منتجات الألبان قد تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، وذلك بفضل احتوائها على البوتاسيوم والدهون المشبعة.

منع التدهور المعرفي

كشفت دراسة نشرت عام 2021 في مجلة Nutrition & Metabolism أن تناول الحليب قد يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وتعزيز صحة الدماغ والوقاية من الشيخوخة المبكرة.

كما أن الحليب مصدر جيد للكالسيوم والبروتين وفيتامين ب 12، وهي كلها مغذيات أساسية لكبار السن.

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