كتم العطس قد يكون أخطر مما تتخيل.. اكتشف تأثيره المفاجئ على دماغك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

العطس هو آلية دفاعية طبيعية يقوم بها الجسم للتخلص من المهيجات في الجهاز التنفسي، وقد يؤدي كتمه إلى بعض الآثار الجانبية المؤقتة.

- زيادة الضغط داخل الرأس

ووفقًا لما ورد عبر موقع Mayo Clinic، قد يؤدي كتم العطس إلى زيادة الضغط داخل الجيوب الأنفية، ولكن هذا الضغط عادة ما يتلاشى بسرعة ولا يسبب أي ضرر دائم للدماغ.

- انتشار العدوى

يؤدي كتم العطس إلى انتشار الميكروبات في الجهاز التنفسي العلوي، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

- أضرار طفيفة في الأوعية الدموية

في حالات نادرة جدًا، قد يؤدي كتم العطس إلى تمزق بعض الأوعية الدموية الصغيرة، ولكن هذا لا يعتبر أمرًا خطيرًا.

على الرغم من أن كتم العطس قد لا يكون ضارًا بشكل كبير، إلا أنه ليس مفيدًا أيضًا، ويُفضل السماح للجسم بإكمال هذه العملية.

نصائح مهمة

إذا كنت تعاني من عطس متكرر، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب ومعالجته.

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