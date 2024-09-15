هل غلي اللبن أكثر من مرة يقلل فوائده؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - من منا لا يفضل غلي اللبن يوميًا، دون معرفة المدة المناسبة للغلي وعدد مرات التسخين، وهو ما يترتب عليه في الكثير من الأحيان فقدان القيمة الغذائية.

وتعليقًا على ذلك، تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن تسخين اللبن أكثر من مرة يفقده العديد من فوائده الصحية، مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين د.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه لا ينبغي تسخين اللبن أكثر من مرة لتفادي فقدان فوائده الغذائية المفيدة لصحة الجسم، مشيرة إلى أن مدة التسخين يجب ألا تتجاوز خمس دقائق.

وأشارت إلى ضرورة غلي الكمية التي سيتم تناولها فقط لتجنب فقدان القيمة الغذائية لبقية الحليب، مؤكدة أن ترك اللبن يغلي ثم يبرد لأكثر من يوم لا يؤثر على قيمته الغذائية.

وقدمت عدة نصائح للحفاظ على القيمة الغذائية للبن:

- غلي اللبن مرة واحدة فقط لقتل الجراثيم وتطهيره.

- تخزين اللبن بشكل صحيح، أي غليه، ثم تركه ليبرد، ثم وضعه في إناء محكم الغلق وتخزينه في الثلاجة.

واختتمت بقولها: "كلما زادت عدد مرات الغلي، زادت كمية العناصر الغذائية المفقودة."

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