لو رايح تخطب.. 3 أخطاء تجعل موقفك ضعيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - عندما تقرر الارتباط بشريك حياتك، يكون اللقاء الأول مع أسرة العروس خطوة حاسمة، لكن يمكن أن تؤدي بعض الأخطاء إلى ضعف موقفك وجعل الانطباع الأول غير إيجابي.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأخطاء التي يمكن أن تجعلك تبدو أقل جاذبية في هذا الموقف بناءً على نصائح الدكتورة إيمان عبد الله، استشاري علم النفس والعلاقات الزوجية، في حديثها مع "الخليج 365".

1- عدم القدرة على اتخاذ القرار

أحد الأخطاء التي قد تؤثر سلبًا على انطباعك هو عدم قدرتك على اتخاذ القرارات، وهو ما يضعف الثقة بالنفس وتجعلك تبدو غير جدير بالمسؤولية، ويُفضل أن تكون واضحًا وقادرًا على اتخاذ قرارات حاسمة، حتى وإن كانت بسيطة، لإظهار الجدية والاستقلالية.

2- التعامل مع تفاصيل غير مناسبة

تجنب التركيز على تفاصيل غير مناسبة مثل الحديث عن المهر أو التحدث بشكل مبالغ فيه عن نفسك، ومن الأفضل أن تتجنب الحديث عن المهر والتفاصيل المالية في أول لقاء، هذا قد يثير مشاعر القلق أو الانزعاج لدى أسرة العروس، بالإضافة إلى ذلك، لا تركز كثيرًا على الحديث عن نفسك وتجنب الأسئلة الغريبة التي قد تجعلهم يشعرون بالاستغراب.

3- سوء التصرف أثناء الزيارة

سلوكك أثناء الزيارة له تأثير كبير على الانطباع الذي تتركه، لذا تجنب النظر في كل مكان في المنزل أو التحرك بدون استئذان، ويجب أن تلتزم بالجلوس في المكان الذي يحدده أهل العروس وتطلب إذنهم قبل التحرك، كما يجب أن تكون حريصًا على عدم إظهار عدم الارتياح أو التشتت، واحرص على التصرف باحترام وتواضع.

نصائح ليوم الخطوبة

يجب أن تكون صريحًا ومباشرًا بشأن نواياك وتطلعاتك، لأن المصارحة بدون كذب أو تجمل تعد من الأمور الأساسية التي تساهم في بناء الثقة.

اختيار ملابس مناسبة ونظيفة يعكس احترامك واهتمامك، وتأكد من أن مظهرك يعكس جدية المناسبة ويعزز انطباعك الإيجابي.

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