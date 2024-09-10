6 أطعمة احذر تناولها على معدة فارغة.. ترفع السكر والضغط معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الانتباه إلى ما نأكله على معدة فارغة أمر ضروري لإدارة مستويات مرض السكري وضغط الدم، لذا يجب التركيز على نظام غذائي متوازن غني بالألياف وخالي من الدهون.

وكشف موقع "onlymyhealth" عن أطعمة ترفع السكر وضغط الدم معا يجب عدم تناولها على الريق.

1. المشروبات السكرية

من المعرف أنها ترفع مستويات السكر وضغط الدم معا، نظرا لاحتوائها على سكريات مضافة ونقص الألياف أو البروتين، ويمكن أن تتسبب هذه المشروبات في زيادة سريعة في مستويات الجلوكوز في الدم.

2. الخبز الأبيض والمعجنات

الأطعمة المصنوعة من الحبوب المكررة، مثل الخبز الأبيض والمعجنات والحبوب السكرية، تتحلل بسرعة إلى جلوكوز في الجسم، ونظرا لاحتوائها على نسبة قليلة من الألياف فهي تبطىء عملية الهضم، وتسبب ارتفاع سريع في ضغط الدم والسكر عند تناولها على معدة فارغة.

3. الفواكه الغنية بالسكر

تتمتع الفواكه مثل البطيخ والأناناس والموز الناضج بمؤشر جلايسيمي مرتفع، ما يعني أنها يمكن أن تسبب زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم.

4. الأطعمة المقلية

مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي والكعك تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والكربوهيدرات المكررة، لذا تناولها على معدة فارغة قد يؤدي إلى الالتهاب ومقاومة الأنسولين ويجعل التحكم في نسبة السكر وضغط الدم أمر صعب.

6. الكافيين

الإفراط في تناول الكافيين على الريق قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وضغط الدم ومقاومة الأنسولين ومشكلات في الجهاز الهضمي.

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