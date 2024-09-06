4 أحجار كريمة مفيدة في مكتبك أهمها اللازورد للحماية النفسية

من المعروف أن الأحجار الكريمة الأصلية تمتلك طاقات معينة، فبعضها يمنح الصدق، والبعض الآخر يعزز الثقة بالنفس، وهناك أحجار تحمي من الطاقة السلبية المحيطة بالشخص.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحجار الكريمة التي يُنصح بوجودها دائمًا في مكتبك لتعزز قدرتك على التركيز وامتلاك الهدوء، وذلك وفقًا لما نشره موقع "energymuse".

حجر العقيق لعكس الطاقة السلبية

يعتبر حجر العقيق من أفضل الأحجار الكريمة التي تصد الطاقة السلبية، فيعمل سطحه المتلألئ الشبيه بالمرآة كدرع واق، يصد الطاقة غير المرغوب فيها ويعيدها إلى حيث أتت، مما يحافظ على طاقتك محمية من أي شيء لا تريده في مجال طاقتك، فقط احمله معك في محفظتك أو جيبك لإبعاد المشاعر السلبية، ويمكنك أيضا استخدامه كقطعة مركزية في منزلك لعكس الطاقة السلبية إلى المرسل وإبعادها عن مجال الطاقة لديك.

حجر اللازورد للحماية النفسية

حجر اللازورد هو بلورة قوية شاكر العين الثالثة، وهذا الاتصال بعقلك هو ما يمنحه طاقة حماية أيضا، من خلال توسيع وعيك وتعزيز قوة عقلك، يساعدك هذا الحجر على صد الهجمات النفسية، فقط عليك حمله معك، أو تثبيته في مكتبك في مكان أعلى رأسك.

العقيق الأحمر للإبداع

يستخدم العقيق الأحمر عادة للتواصل مع الفرح والعاطفة والإبداع، ولكن في بعض الأحيان عندما تستنفد طاقتها، يكون من الصعب الاستفادة من هذه الترددات، يساعد العقيق الأحمر على حماية طاقتنا الإبداعية.

الكوارتز الوردي لزيادة الحب

يعتبر الكوارتز الوردي حجر حب، يساعدك هذا الحجر على الخروج من الترددات الطاقية المنخفضة، والاستفادة من طاقة الحب كدرع واق لك، لأن الحب هو أعلى ترددا، فهو يستحق الحماية من السلبية أو الأذى باستمرار، باستخدام هذا الحجر.

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