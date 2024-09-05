الأكثر وحدة في العالم.. جزيرة خالية من البشر تتمتع بخدمة إنترنت غامضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تمتلك جزيرة "بوفيه" التي تقع في جنوب المحيط الأطلسي وتبعد حوالي 1500 ميل عن الحياة البشرية خدمة إنترنت غامضة بالرغم من عدم وجود أي شخص يعيش فيها.

ويطلق عليها اسم "الجزيرة الأكثر وحدة في العالم"، كما أن الجزيرة الموجودة في منتصف الطريق بين جنوب أفريقيا والقارة القطبية الجنوبية تقع على بعد 1400 ميل من البشر، وفق ما كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وبالرغم من أنها معزولة وخالية من البشر إلا إنها تشتهر بماضي غريب، وفي عام 1964، تم اكتشاف قارب مهجور على جزيرة بوفيه دون أي ركاب، ولا تزال هوياتهم غير معروفة.

وفي عام 1979، رصد قمر صناعي أمريكي بشكل غامض وميضا ساطعا من الضوء بين جزيرة بوفيه وجزر الأمير إدوارد.

ولم يتمكن أحد في ذلك الوقت من تفسير سبب الإضاءة، ولكن يعتقد أن الوميض كان ناجما عن تفجير قنبلة نووية سرية مشتركة بين جنوب أفريقيا وإسرائيل، ولكن لم يعترف أي من البلدين بالأمر.

وبالرغم من الجزيرة تفتقر إلى البشر، فإنها مليئة بالحيوانات مثل طيور البطريق والحيتان القاتلة والحدباء.

وتعد الأنهار الجليدية الموجودة بها موطنا لأنواع الطيور الغريبة مثل: طيور الثلج والبريونات القطبية الجنوبية.

وتتميز الجزيرة بشكل فريد بوجود فوهة بركان غير نشط مليئة بالجليد في وسطها، كما أن تضاريسها الصخرية تجعل من الصعب للغاية وضع قدمك على الجزيرة الجليدية.

وتؤدي تضاريسها الصعبة المقترنة بموجات المحيط والطقس غير المتوقع إلى خلق حالة من الفوضى للقوارب، وبالرغم من ذلك تتمتع الجزيرة بخدمة إنترنت "WiFi" من الدرجة الأولى.

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