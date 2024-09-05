فيديو.. عائلة تستخدم حيلة مقززة للتهرب من دفع الحساب في المطاعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، استخدمت عائلة مكسيكية حيلة غير متوقعة للاحتيال على أحد المطاعم من خلال وضع الصراصير داخل الوجبة في المطعم حتى يتمكنوا من الشكوى والمغادرة دون دفع الفاتورة.

ولجأ مطعم Puerto Chale في جوادالاخارا بالمكسيك مؤخرا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لفضح العائلة الذين هددوا بإحداث ضجة بسبب الصرصار زعموا أنهم وجدوه في الأطباق التي طلبوها إذا لم يوافق المطعم على عدم تحصيل رسوم منهم مقابل وجبتهم، وفقا لموقع "odditycentral".

وبالرغم من إن المطعم لديه سياسة نظافة صارمة للغاية، قررت الإدارة الاستسلام لمطالبهم لتجنب الفضيحة، ولكن بمجرد مغادرة الأسرة، فحصوا كاميرات المراقبة ووجدوا دليلا على أن الأمر كان متعمدا.

وفي مقطع الفيديو يمكن رؤية الأسرة المكونة من أربعة أفراد وهي تستمتع بالطعام الذي كان يكلفهم مبلغا كبيرا من المال، ولكن شوهدت المرأة التي تجلس على رأس الطاولة وهي تخرج وعاء صغير من حقيبتها وتفرغ محتوياته فوق الأطباق الموضوعة على الطاولة.

وبالرغم من أن الصرصار الموجود بالداخل كان لا يريد أن يسقط من الوعاء، لذا استخدمت المرأة شوكة لإخراجه.

وبعد ذلك استدعت الأسرة النادل وتظاهروا بالغضب والاشمئزاز من الصرصار، وبعد الشكوى من الحادث غادروا بكل الطعام الذي طلبوه معبأ، ولكن دون دفع الفاتورة.

ولكن بعد ذلك فحص الموظفين كاميرات المراقبة وفوجئوا برؤية الزبائن يضعون الحشرة بأنفسهم، ثم قاموا بنشر المقطع على الإنترنت.

وبعد انتشار الفيديو اتهم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الأسرة المكسيكية بالاحتيال على العديد من المطاعم باستخدام نفس الحيلة.

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