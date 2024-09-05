خطفت الأنظار.. إطلالة ساحرة لـ البلوجر مريم سيف في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت البلوجر المصرية مريم سيف بحفل زفافها على البلوجر هاني شاهر مساء أمس الأربعاء في إحدى الفنادق بالقاهرة.

وأطلت مريم بفستان زفاف منفوش باللون الأبيض من التول المرصع باللولي والكريستال وطرحة طويلة مرصعة بالخرز اللامع.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما.

ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم.

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