الطريق الوحيد للوصل للثراء والحرية المالية |9 نصائح مجربة لتغيير وضعك المادي وتحقيق الثروة | أسرار الثراء المالي

الرياض - أميرة القحطاني - لابد من الإهتمام بالثقافة المالية لتغير وضعك المادي، لذلك سنتكلم عن تسع نقاط تساعدك للتغير والانتقال من الفقر والحاجة إلى الغنى والثراء، وكل من يريد تحسين حالته المادية لابد له أن يتبع هذه الخطوات العملية للوصول للغنى والوفرة في حياته ويتغلب على حياة العوز والحاجة وعدم تغطية المرتب الشهري لاحتياجاته اليومية، وهذه الخطوات ليست محض اجتهاد لكنها تجارب عملية وطريق سلكه كثير من أغنياء العالم ليصلوا إلى ما هم فيه فكل ما عليك إلا أن تفعل مثل ما فعلوا وستصل إلى نفس النتائج فمن سار على الدرب وصل .

قناعات خاطئة عن المال والثراء

وقبل أن نبدأ في النصائح لابد من تغيير مبدأ أن المال أصل الشرور وأنه لا يجلب السعادة، حقا هو ليس أساس السعادة لكنه سبب مباشر لتعيش بطريقة أفضل، فلابد من تغيير هذه القناعات الخاطئة، الحقيقة أن حب المال وجمعه من حرام والتعلق به بدرجة مبالغ بها هو أصل الشرورلكن المال نعمة كبيرة بها تستطيع أن تصل إلى إرضاء الله ومساعدة الناس والله يحب اليد العليا والتصدق على الفقراء والمحتاجين، فالمال نعمة مهمة وضرورية وليس عيبا أن تسعى لجمع المال ولكن من الحلال لترضي به الله وتساعد من حولك ويكون سبب لدخولك الجنة وليس شر كما يقنع بعض الناس أنفسهم ويقولون أن من يمتلكون المال هم الجشعون .

نصائح عملية لتغيير وضعك المادي والوصول للثراء

1- إدارة وتنظيم دخلك

من المهم أن تقوم بتقسيم دخلك إلى :

65% المصاريف في الأكل والشرب وجميع احتياجاتك فلا تزيد عن ذلك مهما كان دخلك قليل لابد من التحمل للإنفاق فقد 65% من إجمالي دخلك مهما كانت ظروفك قاسية في البداية.

5% لله صدقات ومساعدات للفقراء حتى ولو كنت أنت فقير فهذه النسبة أهم من أي شئ وهي ما ستبارك لك في جميع أموالك قال الله تعالى: “ ولإن شكرتم لأزيدنكم ” فإياك أن تبخل وتمسك المال عن المحتاجين ولكن أنفق ينفق الله عليك.

” فإياك أن تبخل وتمسك المال عن المحتاجين ولكن أنفق ينفق الله عليك. 10% إدخار لا تقترب منهم مهما حدث، يكون لديك احتياطي لا تقترب منه ويكون للظروف الطارئة في مكان آمن لظروف الحياة الصعبة وسوف يزيد تدريجيا يوم بعد يوم وسنة بعد سنة وستصل إلى الآمان المادي الذي يجعلك تعيش وأنت مطمئن ولست خائفا كل شهر من حدث مفاجئ كمرض أو توقف عن العمل أو مناسبة تحتاج إلى مصروفات إضافية.

10% استثمار في النفس أو في التجارة في أي شئ لابد من الاستثمار لتربح وتزيد هذا الاستثمار تدريجيا ولا تأخذ الأرباح ولكن تضيفها إلى رأس المال وستجد أن الاستثمار يتضاعف .

10% ترفيه للخروج والترويح عن النفس وشراء ما ليس ضروري ولكن في بداية الطريق من الممكن إلغاء هذه النسبة وإضافتها للاستثمار واعلم أن الطريق طويل على الأقل من خمس لعشرة سنوات، فالثراء السريع يضيع بسرعة ولكن لابد من أن تمشي الطريق الذي سلكه معظم أغنياء العالم.

2- تعلم مهارات جديدة

لابد من تعلم مهارات جديدة في التجارة في البيع والشراء، الإلقاء، الكمبيوتر ، صنع محتوى، تعلم لغة، فلا طريق للثراء غير تعلم مهارات جديدة ومستمرة كل فترة فلا سكون ولا توقف عن العلم والتطوير من النفس بل لابد من تعلم شئ جديد كل يوم وكما قال بعض الأئمة: “ مع المحبرة إلى المقبرة.

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3-شراء ما تحتاج فقط

اشترى ما تحتاجه بالفعل وليس ما تحب، لابد أن تشتري شئ يكون لديك ما تغطي ثمنه خمسة أضعاف، اضغط نفسك وتحمل خمسة سنوات وسوف تشتري بعد ذلك كل ما تحب فإذا اشتريت ما لا تحتاج ستضر إلى بيع ما تحتاج.

4- لا تهتم بالمظاهر وأقوال الناس

المظاهر لا قيمة لها ليس الهدف أن تظهر أمام الناس بشكل غني وتتباهى بذلك، المهم ما تخطط إليه وتسعى إليه وما هو رصيدك الحقيقي فلا تفكر في المظاهر بقدر اهتمامك للوصول لهدفك في الناحية المادية فإياك أن تشتري سيارة بالتقسيط وتظل تسدد في ثمنها سنوات وتعيش دائما في دائرة الحاجة والضغط المادي.

5- لا تبيع وقتك بالمال

إذا لم يكن المال لا يأتي إليك إلا بعمل ومجهود بدني منك فلن تصبح غنيا ولكن لابد أن يكون لك دخل سلبي أو استثمار يدر عليك الربح بدون مجهود وعلى مدار الوقت، فالعمل في وظيفة ثابتة لا تكن هدفا لك بل شئ مؤقت لكي تصل إلى عملك الخاص الذي لا تحتاج بعد ذلك للعمل فيه بيدك أو بنفسك ويكون دخلك كما هو وأكثر بدون عملك اليدوي.

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نماذج من الدخل السلبي “passive income”

وأمثلة للدخل السلبي من يكتب كتاب معين ويبذل فيه مجهود وقت محدد ثم يبقى الكتاب بعد ذلك يدر عليك الربح سنوات عديدة أو من ينشئ كورس ويسجله لمرة واحدة ثم يبيعه أعوام وأعوام ومئات المرات، ومن ينشئ موقع إلكتروني ومتجر يبيع على مدار اليوم ولآلاف بل لملايين البشر وليس لمنطقة معينه، أو من يشتري عقار ويدفع فيه المال ثم يؤجره بعد ذلك ويبقى على الدوام يأتي له بالدخل. اجعل النقود كالخادم المطيع الذي يعمل لديك على مدار الساعة ويأتي لك بالدخل السلبي دون مجهود منك فهذا أعظم سبب للثراء والوصول للحرية المالية.

6- وقتك هو ثروتك فلا تضيعه

إذا لم تمتلك مال فوقتك الآن هو رأس مالك استثمر في نفسك واستغل كل دقيقة في يومك للتتعلم وتقوم بالعمل النافع، فوقتك هو مالك وثروتك فلا تضيع وقتك خاصة في بداية طريقك للوصول للحرية المالية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ”.

7- اجعل لك مصادر دخل متعددة

الحكمة تقول:” لا تضع البيض كله في سلة واحدة” ، لا يعقل أبدا أن يكون مصدر دخلك من مصدر واحد بل اعمل في أكثر من مجال لا تعتمد على الوظيفة فقط بل عدد مصادر الدخل فأغنياء العالم لديهم أكثر من خمسة مصادر للدخل.

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8- اغتنم الفرص ولا تخشى المخاطرة

لابد من اغتنام الفرص وعدم الخوف من التجربة والمحاولة فجميع الأغنياء مهما فشلوا قاموا مرة أخرى والفشل ليس نهاية الطريق بل بداية جديدة لمحاولة أكثر نجاحا .

9- استثمر في نفسك

أعظم استثمار أن تستثمر في نفسك استثمر في تعليمك، في عقلك، في رياضتك وجسمك، كورسات، ولغات، ورياضة، الاستثمار في الأبناء وتعليمهم مهارات الحياة والإلقاء وبناء النفس واكتساب مهارت الناجحين والأغنياء وهذا للأسف ما لا تعلمه المدارس، فالثقافة المالية وطرق الثراء والغنى لا يعرفها إلا القليل ولن تجد ذلك من أولويات التعليم المدرسي فاحرص على تعليم ابنك هذه المعاني المهمة للوصول للنجاح المالي وتحقيق ذاته.

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