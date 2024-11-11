وظائف

وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت شركة مطارات جدة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً

وظائف شاغرة في فروع شركة EY
#وظائف شاغرة في شركة تكافل الراجحي في #الرياض

– مدير عام مكتب إدارة البيانات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، إدارة المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول تجربة الموظفين: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الموارد البشرية، التطوير التنظيمي)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 26 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا