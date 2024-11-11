وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت شركة مطارات جدة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير عام مكتب إدارة البيانات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، إدارة المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول تجربة الموظفين: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الموارد البشرية، التطوير التنظيمي)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 26 نوفمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)