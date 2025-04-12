اليابان | جناح الإمارات في أوساكا إكسبو: تجربة الثقافة التقليدية والتكنولوجيا المتقدمة في غابة النخيل!

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سياحة وسفرثقافة 13/04/2025
في معرض أوساكا إكسبو 2025 المقام بمدينة أوساكا اليابانية، يدعوكم جناح دولة الإمارات العربية المتحدة لاكتشاف تجربة استثنائية تمزج بين التراث العريق والابتكار المستقبلي، في بيئة مستوحاة من غابة النخيل.
داخل مبناه الزجاجي المذهل، تنتصب أعمدة شاهقة مصنوعة من أشجار النخيل المعاد تدويرها من النفايات الزراعية، في تجسيد ملموس لفلسفة الاستدامة. تمثّل نخلة التمر، بجذورها الضاربة في عمق الأرض وامتدادها نحو السماء، رمزًا للهوية الإماراتية وأيقونة للارتباط العميق بين الإنسان والطبيعة.
ويجمع التصميم المستوحى من شجرة النخيل التقليدية بين العناصر المعمارية الإماراتية والحرفية اليابانية، ويضم غابة مذهلة من 90 عموداً يصل ارتفاعها إلى 16 متراً، مما يخلق تأثيراً بصرياً مذهلاً.
يعرض الجناح مجموعة من التقنيات المتقدمة في الاستكشاف الفضائي والابتكارات الطبية، إلى جانب برامج تفاعلية تُبرز فن الطهو الإماراتي الذي يمزج بين النكهات الشرقية والغربية، ويحتفي كذلك بروعة الحرف اليدوية التقليدية التي تعكس روح الصحراء وقيم الكرم والمثابرة.
من خلال هذه التجربة، يسعى الجناح إلى تجسيد رؤية الإمارات لمستقبل مشترك للبشرية، حيث الثقافة والعلم والاستدامة تتناغم لخلق عالم أكثر ترابطًا وتفاهمًا.
تكنولوجيا أوساكا سياحة
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