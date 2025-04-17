اليابان | جامعة توهوكو تنتزع الصدارة... من هي أفضل جامعة في اليابان؟

التعليم الياباني 17/04/2025

للعام الرابع على التوالي، تواصل جامعة توهوكو ترسيخ مكانتها في قمة التعليم العالي الياباني، بتصدرها تصنيف ”تايمز للتعليم العالي“ لأفضل الجامعات في البلاد. وفي مشهد أكاديمي تهيمن عليه أسماء تقليدية كبرى، تثبت توهوكو أن الريادة لا تُقاس بالتاريخ وحده، بل بالتجديد، والبحث، والاستثمار في المستقبل

حافظت جامعة توهوكو على صدارتها في تصنيف الجامعات العالمية في اليابان لعام 2025، الذي تصدره المجلة البريطانية ”تايمز للتعليم العالي“، لتحتل المركز الأول للعام الخامس على التوالي منذ بدء نشر التصنيف، مع ملاحظة أنه لم يصدر تصنيف لعام 2024.

وجاء في المركز الثاني هذا العام معهد طوكيو للتكنولوجيا، الذي بات يُعرف الآن باسم معهد طوكيو للعلوم بعد اندماجه مع جامعة طوكيو الطبية وطب الأسنان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. أما جامعة طوكيو، التي تُعد الأعرق بين نظيراتها، فقد تراجعت إلى المركز الثالث.

ويستمر الحضور القوي لما يُعرف بالجامعات الإمبراطورية السابقة في المشهد الأكاديمي الياباني، حيث جاءت سبع منها ضمن الجامعات الثماني الأولى في التصنيف، ما يعكس استمرارية تفوقها البحثي والمؤسسي. كما شهد التصنيف هذا العام تقدمًا لافتًا لجامعة أكيتا الدولية، التي ارتقت خمس مراتب مقارنة بعام 2023، لتحل في المركز العاشر، ما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية بارزة في شمال اليابان.

وفي المقابل، لم تُدرج سوى ثلاث جامعات خاصة ضمن أفضل 20 جامعة، ما يعكس استمرار الفجوة بين الجامعات الوطنية والخاصة من حيث الأداء العام، رغم بعض المحاولات الجادة لتقليص هذا الفارق.

وقد تم إعداد هذا التصنيف بالتعاون مع شركة بينيسي، بالاعتماد على 16 مؤشر أداء موزعة على 4 مجالات رئيسية أو ما يُعرف بـ ”الركائز“: الموارد، التفاعل، النتائج، والبيئة. ويهدف التصنيف إلى تقديم صورة شاملة حول جودة التعليم الجامعي في اليابان، من خلال دمج البيانات الإحصائية مع مؤشرات الانفتاح الدولي، ونتائج التوظيف، ومستوى التعليم، والبحث العلمي.

ويُظهر تحليل الركائز الأربع التي يعتمد عليها التصنيف أن الجامعات الوطنية، وعلى وجه الخصوص الجامعات الإمبراطورية السابقة، أحرزت نتائج متقدمة في مجالي ”الموارد“ و”النتائج“، ما يعكس تفوقها في التمويل، البحث العلمي، والبنية التحتية الأكاديمية. في المقابل، سجّلت أداءً أقل في مجال ”البيئة“، الذي يأخذ بعين الاعتبار مدى الانفتاح الدولي، مثل نسبة أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب الأجانب. وفي هذا الإطار، جاءت جامعة توهوكو في المركز الثاني عشر، كأعلى الجامعات الوطنية تصنيفًا في هذا المجال، ما يبرز الحاجة إلى مزيد من الجهود لتعزيز الجاذبية الدولية للمؤسسات التعليمية اليابانية.

أفضل 10 جامعات يابانية من حيث الموارد

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من تقرير تايمز للتعليم العالي.

أفضل 10 جامعات يابانية من حيث المشاركة

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من تقرير تايمز للتعليم العالي.

أفضل 10 جامعات يابانية من حيث النتائج

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من مجلة تايمز للتعليم العالي.

أفضل 10 جامعات يابانية من حيث البيئة

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من مجلة تايمز للتعليم العالي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: حرم كاواوتشي بجامعة توهوكو. © بيكستا)