اليابان | تحولات مالية… تغييرات اقتصادية مهمة تدخل حيّز التنفيذ في اليابان

رغم أن التضخم ما يزال يلقي بظلاله على الحياة اليومية في اليابان، مع استمرار ارتفاع الأسعار، إلا أن الحكومة اتخذت خطوات لافتة لدعم الأسر، خصوصًا الآباء العاملين. في مواجهة التحديات الاقتصادية، تسعى السلطات إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز بيئة أكثر استقرارًا للأسرة من خلال حزم دعم جديدة ومبادرات موجهة نحو تربية الأطفال والعمل. فهل ستكفي هذه الإجراءات لموازنة الكفة أمام التضخم المتصاعد؟

اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2025، ستشهد اليابان تغييرات كبيرة تتعلق بالضرائب والتأمين الاجتماعي والتي ستؤثر بشكل مباشر على حياة الناس. وفيما يلي نظرة عامة على التعديلات الرئيسية التي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة.

دعم متزايد للآباء العاملين

إذا أخذ كلا الوالدين إجازة لرعاية الأطفال لمدة تزيد عن 14 يومًا، فسيحصلان على بدلات تعادل 100% من دخلهما، ارتفاعًا من 80% من دخلهما سابقًا. تدوم هذه الدفعة بنسبة 100% لمدة أقصاها 28 يومًا.

تمتد الآن إعفاءات الآباء من العمل الإضافي حتى يلتحق أطفالهم بالمدرسة الابتدائية، بدلاً من سن ثلاث سنوات كما كان من قبل.

يمكن للآباء العاملين الآن أخذ إجازة لرعاية الأطفال حتى يكمل أطفالهم الصف الثالث الابتدائي، بدلاً من مجرد الالتحاق بالمدرسة الابتدائية كما كان سابقًا. كما يمكنهم الآن أخذ هذه الإجازة حديثًا لحضور مناسبات مثل حفلات الالتحاق بالمدرسة أو عند إلغاء الصفوف الدراسية، مما يتطلب وجود أحد الوالدين في المنزل.

نشر إجازة الأبوة

تم توسيع متطلبات الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 موظف للكشف عن معدل استفادة الآباء من إجازة الأبوة ليشمل الشركات التي تضم 300 موظف على الأقل.

إلغاء سقف الدخل لطلاب المدارس الثانوية

يتم توفير مساعدة مالية تصل إلى 118,800 ين سنويًا لجميع طلاب المدارس الثانوية، حيث تم إلغاء سقف الدخل المنزلي البالغ 9.1 مليون ين للحصول على هذه المساعدة.

التعليم العالي المجاني للأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر

يمكن للآباء الذين لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر يلتحقون بالتعليم العالي الحصول سنويًا على ما يصل إلى 540,000 ين لرسوم الدراسة في الجامعات الوطنية أو العامة، وما يصل إلى 700,000 ين لرسوم الدراسة في الجامعات الخاصة. تم إلغاء سقف الدخل السابق البالغ 6 ملايين ين للتأهل لهذه المساعدة.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع اليومية

وجدت دراسة أجرتها ”تيكوكو داتابانك“ على 195 شركة غذائية كبرى زيادات في أسعار 4,225 منتجًا في أبريل، بما في ذلك المشروبات الكحولية وزيت الطهي والجبن واللحم المقدد بشكل خاص. كما نفذت الشركات المصنعة الكبرى للسلع الورقية، بما في ذلك المناديل الورقية وورق التواليت، زيادات بنسبة حوالي 10%.

زيادة أسعار الكهرباء

تنفذ الشركات العشر الكبرى للطاقة في اليابان زيادات في الأسعار تتراوح بين 385 ينًا و465 ينًا للأسرة القياسية لاستخدام الكهرباء في أبريل، على أن تُدفع في مايو. انتهى دعم حكومي للكهرباء والغاز في مارس. كما ترتفع رسوم الطاقة المتجددة بمقدار 0.49 ين إلى 3.98 ين لكل كيلوواط ساعة.

ارتفاع أسعار تذاكر القطارات

ترفع شركتا ”جيه آر هوكايدو“ و”جي آر كيوشو“ أسعار تذاكر القطارات بنسبة متوسطة 7.6% و14.6% على التوالي.

زيادة مدفوعات المعاشات التقاعدية بنسبة 1.9%

ترتفع مدفوعات المعاشات التقاعدية العامة بنسبة 1.9% مقارنة بالسنة المالية 2024. وعلى الرغم من أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تشهد زيادات، إلا أنها لا تواكب التضخم.

إضافة تطعيم الهربس النطاقي إلى البرنامج الوطني

تمت إضافة تطعيمات الهربس النطاقي (الحزام الناري) إلى البرنامج الوطني للتطعيم للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر. ولمدة السنوات الخمس الأولى، ستكون متاحة للأشخاص الذين تجاوزوا سن 66 عامًا بالفعل.

الجمارك والهجرة في نقطة واحدة

تم إدخال أكشاك مدمجة في المطارات تهدف إلى تسهيل إجراءات الجمارك والهجرة من خلال تلبية احتياجات كليهما. يوجد 69 كشكًا للمحطتين 2 و3 في مطار طوكيو الدولي (هانيدا)، و10 أكشاك للمحطة 3 في مطار ناريتا الدولي، و109 أكشاك للمحطتين 1 و2 في مطار كانساي الدولي.

إنهاء التوقيعات على بطاقات الائتمان

تم إلغاء خيار استخدام التوقيعات لمدفوعات بطاقات الائتمان، مع اشتراط معرفة رقم التعمية الشخصي (PIN) لجميع المعاملات. هذا لا يؤثر على المدفوعات غير التلامسية للمبالغ الصغيرة.

وكالة البلاط الإمبراطوري على يوتيوب

أطلقت وكالة البلاط الإمبراطوري حسابًا رسميًا على يوتيوب لنشر مقاطع فيديو تتعلق بالإمبراطور والعائلة الإمبراطورية، بما في ذلك المؤتمرات الصحفية. أقسام التعليقات مغلقة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)