اليابان | أمة تتقدم في العمر: هل تواجه اليابان أزمة وجودية بسبب تراجع عدد السكان؟

مجتمع 22/04/2025

في مشهد ديموغرافي يثير القلق، واصل عدد سكان اليابان تراجعه للعام الرابع عشر على التوالي في عام 2024، في وقت تشهد فيه الفئة العمرية فوق 75 عامًا ارتفاعًا مستمرًا. بلد الشمس المشرقة يزداد شيخوخة، فهل نحن أمام أزمة سكانية تلوح في الأفق؟

قدّرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات عدد سكان اليابان بنحو 123,802,000 نسمة حتى الأول من أكتوبر 2024، مسجلةً انخفاضًا سنويًا قدره 550,000 نسمة، أي بنسبة 0.44%. وبهذا يستمر الاتجاه التنازلي لعدد السكان للعام الرابع عشر على التوالي.

وبلغ عدد المواطنين اليابانيين 120,296,000 نسمة، بتراجع بلغ 898,000 نسمة أو ما نسبته 0.74%، وهو أكبر انخفاض يُسجَّل منذ بدء جمع الإحصاءات المقارنة في عام 1950.

أما الانخفاض الطبيعي في عدد السكان، الناتج عن الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات، فقد بلغ مستوى قياسيًا جديدًا قدره 890,000 نسمة، في ارتفاع متواصل للعام الثامن عشر على التوالي. وقد توزعت هذه الخسارة بين 437,000 امرأة و453,000 رجل.

في المقابل، شهدت اليابان للعام الثالث على التوالي زيادة صافية في أعداد المهاجرين، حيث تجاوز عدد الوافدين عدد المغادرين بـ 340,000 شخص، ما ساهم جزئيًا في التخفيف من حدة التراجع السكاني الكلي.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت طوكيو وسايتاما فقط ارتفاعًا في عدد السكان، فيما انخفض عدد السكان في جميع المحافظات الـ 45 الأخرى. وتجاوز معدل الانخفاض 1% في 18 محافظة، من بينها أكيتا (-1.87%)، وآوموري (-1.66%)، وإيواتي (-1.57%)

حسب الفئات العمرية، بلغ عدد السكان في سن العمل، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا، 73,728,000 نسمة، بانخفاض سنوي قدره 224,000 نسمة، بينما زاد عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر بمقدار 17,000 نسمة ليصل إلى 36,243,000 نسمة. وزاد عدد الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر بمقدار 700,000 نسمة، ليصل إلى 20,777,000 نسمة، وتشكل هذه الفئة العمرية الآن 57.3% من الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)